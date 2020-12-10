İHH yardım tırı Suriye için yola çıktı - Son Dakika

İHH yardım tırı Suriye için yola çıktı

10.12.2020 16:07
İHH yardım tırı Suriye için yola çıktı, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Bartın'da toplanan yardımları taşıyan tır dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Bartın'da toplanan yardımları taşıyan tır dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Bartın'da toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tır dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.

Bartın Valiliği önünde düzenlenen törende konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Bartın İl Başkanı Selami Ünsal bazı coğrafyalarda kan ve gözyaşının arttığı bir dönemin yaşandığında dikkat çekerek, "Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, doğal afetler, siyasi ve ekonomik problemler gibi nedenlerle milyonlarca insan çok zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Dünya İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle bazı coğrafyalarda kan ve gözyaşının arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Gönül coğrafyalarımız olan Suriye'de, Filistin'de, Yemen'de, Libya'da, Afganistan'da, Irak'ta, Somali'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Kudüs'te yaşanan acılar bugün hala tazeliğini koruyor. Komşumuz Suriye'de 2011'den bu yana savaşta 600 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. 12 milyon kişi mülteci konumuna düştü. Ülkede kalanların 11 milyondan fazlası ise insani yardıma muhtaç durumda. Evlerin üçte ikisi yıkıldı. Kış geldi. Mülteci kamplarında ve harabe şehirlerde insanlar ağır kış şartlarından olumsuz etkileniyor. Soğuk ve Korona virüs salgını mülteci kamplarındaki insanları daha zorlu şartlarda yaşamaya mecbur bırakıyor. Bu durumdan en fazla etkilenenler ise çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Her ne kadar onlar için bugüne kadar 20 bine yakın briket ev inşa etsek de halen çadır kamplarda yaşayan on binlerce insan bulunuyor. Onlar sadece yokluğu değil acıyı da yaşıyorlar. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bugüne kadar milletimizin destekleriyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Şimdi de "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için bir yardım kampanyası başlattık. Bu özel günde ülkemizin 81 ilinden yüzlerce insani yardım TIR'ı mazlumlar için yola çıkıyor. Yıllardır zor şartlar altında ve imkansızlıklar içinde yaşamak zorunda kalan kadınları, yaşlıkları çocukları ve kimsesizleri asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

Ünsal açıklamasının devamında Suriye halkı için başlatılan kampanyaya destek talebinde bulunarak, "İHH olarak kurulduğumuz günden bu güne kadar bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Suriye'de çadırlarda yaşayan insanların başta un olmak üzere, gıda maddeleri, temizlik maddeleri, soba, yakacak, battaniye, sünger yatak, mutfak araç ve gereçleri, ev mefruşatı, kışlık giysi, ayakkabı, bebek bezi, süt tozu, bebek bisküvisi, çocuk ve hasta bezi gibi acil ihtiyaçları devam ediyor. Tüm halkımızdan, kurumlarımızdan ve hayırsever insanlarımızdan beklentimiz bugün başlangıcını yaptığımız bu kampanyaya destek olmalarıdır. Yeni evler inşa edelim, çadırları ısıtalım, çocuklara mont ve bot ulaştıralım, gıdasız kalan insanlara gıda ulaştıralım, kapısından ekmek girmeyen kapılara umut olalım. Eğitim görmek isteyen çocuklara kalem olalım, defter olalım, kitap olalım, sınıf olalım, okul olalım. Onlara umut olalım." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından İHH yardım tırı dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı. - BARTIN

İHH yardım tırı Suriye için yola çıktı
İHH yardım tırı Suriye için yola çıktı
İHH yardım tırı Suriye için yola çıktı
İHH yardım tırı Suriye için yola çıktı

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, TIR, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İHH yardım tırı Suriye için yola çıktı - Son Dakika


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