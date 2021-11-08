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İHH'ye göre, Afganistan'da açlık toplu ölümlere yol açabilir - Son Dakika

İHH'ye göre, Afganistan'da açlık toplu ölümlere yol açabilir

08.11.2021 20:14

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, Afganistan'daki ekonomik kriz ve yoksulluğun endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek açlık nedeniyle toplu ölümlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu ve Türk halkı ile İslam dünyasını...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, Afganistan'daki ekonomik kriz ve yoksulluğun endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek açlık nedeniyle toplu ölümlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu ve Türk halkı ile İslam dünyasını yardıma çağırdı.

Oruç, Afganistan'daki insani yardım krizinin boyutlarını AA muhabirine değerlendirdi.

İHH'nin 25 yıldır Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde özellikle yetimhane ve eğitim çalışmaları olmak üzere insani yardım faaliyetleri sürdürdüğünü dile getiren Oruç, şu an bu ülkedeki insani krizin diğer tüm ülkelerden daha fazla olduğuna işaret etti.

"Mutlaka yardım edilmesi gerekiyor"

Oruç, "Afganistan'ın fotoğrafı gerçekten çok dramatik. Dünyadaki tüm krizleri biliyoruz. Suriye ve Irak'ta çalışıyoruz. Yemen'i biliyoruz. Afrika gözümüzün önüne yoklukla geliyor. Hangi fotoğrafla Afganistan'ı yan yana koyarsanız koyun, Afganistan şu anda çok daha kötü durumda. Mutlaka yardım edilmesi gerekiyor." dedi.

Ülkede yaklaşık 25 milyon kişinin açlık riski altında olduğunu dile getiren Oruç, "Önümüzdeki günlerde 1 milyon Afgan çocuğumuzun ölümle karşı karşıya kalacağı konuşuluyor. Fırınların önü, kendisine ekmek alarak yardım edecek birisini bekleyen insanlarla dolu." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki yönetim değişimine dünyanın sert tepki gösterdiğini belirten Oruç, şöyle devam etti:

"Maalesef bu tepkiye İslam dünyası da katıldı ve buna bağlı olarak Afganistan'a olan yardımlar ciddi manada azaldı. ABD'nin son 20 yıldaki işgali içerisinde yurt dışından gelen yardımlar, Afganistan ekonomisinde çok önemli bir yer tutuyordu. Şimdi bunların tamamı kesildi. Birleşmiş Milletler (BM) ve BM'ye bağlı örgütlerin yardımları kesildi. İslam coğrafyasından gelen yardımların önemli bir kısmı kesildi ve bu durumun Afganistan ekonomisine çok kötü etkisi oldu. Bunun yanında bu yıl bir de kuraklık yaşandı. Bu da buradaki insani krizi çok büyük bir sıkıntı noktasına getirdi."

"Açlık nedeniyle toplu ölümler yaşanabilir"

ABD'nin Afganistan'da Vietnam Savaşı'nda olduğu gibi yenilgiyle geri çekildiğini söyleyen Oruç, "Buradaki insanlar ABD'yi yoklukla yendiler. Ama şu anda daha büyük bir problemle karşı karşıyalar. Belki o zamanlar çok yardım yapamadık ama şimdi Afgan halkının tam yanında durma zamanıdır. Kış, insani krizi 3 katına çıkartacak. Açlık nedeniyle toplu ölümler yaşanabilir." açıklamasında bulundu.

"Afgan halkının yanında durmamız lazım"

Yaşanan insani kriz göz önüne alınarak, İslam ülkeleri ve Batı(da yaşayanların, siyasete yönelik eleştirilerini bir kenara bırakarak Afganistan'a yardıma koşmaları gerektiğini ifade eden Oruç, "Afgan halkının yanında durmamız lazım. Afganistan halkı bu kış, savaşlarda verdiğinden daha fazla kaybı yokluk nedeniyle verebilir. Bu duruma engel olalım elimizden geldiğince yardım edelim. Türkiye olarak, şimdi zor zamanda Afganistan halkının yanında durursak, yıllarca konuştuğumuz Afganistan Türkiye dostluğunun çok daha ileri gittiğine şahit olacağız." dedi.

Afgan halkının bugünlerde en çok umuda ihtiyacı olduğuna işaret eden Oruç, "Biz Afganistan halkının yanında durabiliriz. Çok fazla bir şey istemiyorlar. Birinci derecede umut çok önemli. Bizim bunu getirmemiz lazım. Afganistan halkı, Türkiye'deki Müslümanların kendilerini düşündüklerini görmeliler. 'Bu kadar sıkıntının içerisinde kimse yanımızda değilken Türkiye'den kardeşlerimiz gelmişler. Biz bu sıkıntıyı da atlatırız.' demeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Oruç, "Afganistan'da insanlar, 'Türkiye dışında diğer ülkeler kendi çıkarları için gelir. Kardeş olarak gelecek yegane ülke Türkiye'dir.' diyorlar. Hem devletimiz hem de sivil toplum kuruluşlarımızla bu beklentiyi boşa çıkarmamamız lazım. Bunu gerçekleştirebilirsek tarihe çok önemli bir not düşmüş olacağız." şeklinde konuştu.

İHH'ye göre, Afganistan'da açlık toplu ölümlere yol açabilir
İHH'ye göre, Afganistan'da açlık toplu ölümlere yol açabilir
İHH'ye göre, Afganistan'da açlık toplu ölümlere yol açabilir
İHH'ye göre, Afganistan'da açlık toplu ölümlere yol açabilir

Afganistan, İslam, Oruç, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH'ye göre, Afganistan'da açlık toplu ölümlere yol açabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHH'ye göre, Afganistan'da açlık toplu ölümlere yol açabilir - Son Dakika
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