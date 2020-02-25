İHH, Yemen'de 10 bin aileye yardım yaptı - Son Dakika

İHH İnsani Yardım Vakfı, krizin devam ettiği Yemen'de 10 bin aileye kumanya, su, ekmek, battaniye ve mont dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardıma muhtaç durumda yaşam savaşı verirken, artan karışıklıklar nedeniyle aileler yerinden ediliyor.

Yemen'deki insani yardım faaliyetlerini bu yıl da sürdüren ve 5 farklı proje hayata geçiren vakıf, hayırseverlerin destekleriyle Taiz, Cevf ve Marib şehirlerinde 10 bin aileye yardımda bulundu. Bu kapsamda, 3 bin 300 kumanya, 152 tanker su, 40 bin 850 ekmek, bin 840 adet battaniye, bin 390 adet mont ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İHH ekipleri ayrıca Sana'dan göç etmek zorunda kalan 100 aile için çadır kuracak.

Bağış yaparak Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, "YEMEN" yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 lira destekte bulunabilecek. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesinden online bağış yoluyla ya da İHH'nın banka hesap numaralarına YEMEN açıklaması ile yardım yapabiliyor.