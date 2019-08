İHH, Yemen'de 11 sağlık merkezi inşa etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından hayırseverlerin destekleriyle Yemen 'in 11 farklı noktasında sağlık merkezi kuruldu.Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yardıma muhtaç 17 milyon insanın yaşadığı ve bu insanlardan 4,8 milyonunun açlık sınırında hayatını sürdürdüğü Yemen'de insani kriz her geçen gün artıyor.Özellikle sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği ülkedeki halk, dışarıdan gelen yardımlarla ayakta kalabiliyor.Yemen'e yaptığı yardımları hız kesmeden sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı da yaşanan her yeni krizde ülkedeki faaliyetlerini arttırarak mazlumlara destek oluyor."Sağlık merkezlerinden yılda 242 bin 760 hasta istifade ediyor"Bu kapsamda, İHH tarafından hayırseverlerin de destekleriyle Yemen'in 11 farklı noktasında inşa edilen sağlık merkezlerinden yılda 242 bin 760 hasta istifade ediyor. Ayrıca vakıf, Yemen'in Marib şehrinde 1 adet mobil klinik açmayı da planlıyor.İHH'nın bugüne kadar hizmete açtığı sağlık ve hasta bakım merkezleri ile oksijen deposunun listesi ve buralardan yıllık bazda yararlanan kişi sayısı şu şekilde:"Yıllık bazda 800 kişinin kaldığı, özellikle böbrek yetmezliği ve kanser hastalarının olduğu, kişilerin 3 öğün yemeğini ve ilacını ücretsiz şekilde alabildiği Yemen Hasta Bakım Merkezi, yıllık bazda 38 bin kişinin istifade ettiği özellikle kolera üzerine çalışmaların yapıldığı Aden'in Kutuba bölgesindeki Kutuba Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi, yıllık bazda 42 bin kişinin istifade ettiği, Hadramevt'teki Kaşn Sağlık Merkezi, yıllık bazda 70 bin kişinin istifade ettiği, tıbbi cihaz desteği de verilen, Cevf'teki Nümüzeci Sağlık Merkezi.Yıllık bazda 23 bin kişinin istifade ettiği Taiz 'deki Üroloji ve Cildiye Sağlık Merkezi, Hanik Çadır Kenti'nde bulunan ve yıllık bazda 10 bin 560 kişinin istifade ettiği, ücretsiz ilaçlarını alınabilen ve çadır kentteki tek sağlık kliniği olma özelliği bulunan Hanik Sağlık Kliniği, yıllık 10 bin 950 kişinin istifade ettiği İbb'deki Aile Sağlık Merkezi, yıllık 10 bin 950 kişinin istifade ettiği Taiz'deki Tedamun Sağlık Merkezi, yıllık 25 bin 550 kişinin yararlandığı Ebyen'deki Mevasat Sağlık Merkezi, yıllık 10 bin 950 kişinin istifade ettiği Aden'deki Aile Sağlığı Merkezi, Taiz'de 20 hastanenin yararlandığı Taiz Oksijen Deposu."Öte yandan vakıf, ülkede kolera ile mücadele, ilaç, gözlük ve hijyen paketi dağıtımları gibi farklı sağlık projeleri de yürütüyor.