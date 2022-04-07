İHH, Yemen'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası ulaştırdı - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yemen'de 2 bin 259 ihtiyaç sahibi aileye ramazan kumanyası ulaştırdı.

Yemen'de yerel bir yardım kuruluşu olan Vusul'den yapılan yazılı açıklamada, İHH'nin ramazan için hazırladığı gıda yardımlarının 2 bin 250'den fazla ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldığı belirtildi.

Yardımların ülkedeki 10 kente dağıtıldığı aktarılan açıklamada, İHH'nin ayrıca Marib ve Taiz'de göçmen durumuna düşmüş 3 bin 300'ü aşkın kişiye de iftar verdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yardım ve destekleri için İHH ve Türk bağışçılara teşekkür edildi.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.