İHH, Yemen'deki sağlık hizmetlerini destekliyor - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yemen'deki çadır kentte yaşayanlar için 4 yıl önce kurulan sağlık merkezine destek veriyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, su sıkıntısı ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak ülkenin pek çok bölgesinde ve çadır kentte çeşitli hastalıklar hızla yayılıyor. Bunlar, yerinde ve zamanında tedavi edilmediğinde kronik hastalıklara dönüşebiliyor.

Yemen'in Marib kentinde savaştan etkilenen halka hizmet amacıyla kurulan sağlık merkezini 4 yıldır destekleyen İHH, Ahrar Vadisi'ndeki 121 katarakt hastasının ameliyatını yaptırdı.

Çadır kentte yaşayan halk için 4 yıl önce kurulan sağlık merkezinde muayene, ilaç ile acil ve ilk yardım desteği, tıbbi testlerin uygulanması ile sonuçlarının sınıflandırılması hizmetleri veriliyor. Merkezde, çocuk aşılarının uygulanması ve takibinin yanı sıra yatılı tedavinin gerektiği durumlarda hastalar ilk müdahalenin ardından ilgili hastanelere yönlendiriliyor.

Hayırseverler, tüm operatörlerden "YEMEN" yazıp "3072"ye kısa mesajla 10 lira destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nin internet sitesinden çevrim içi bağış veya vakfın banka hesap numaralarına açıklama kısmına "YEMEN" yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.