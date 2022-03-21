İHH, Yemenli ailelere kıyafet ve battaniye yardımında bulundu - Son Dakika
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İHH, Yemenli ailelere kıyafet ve battaniye yardımında bulundu

21.03.2022 13:14
İHH, Yemenli ailelere kıyafet ve battaniye yardımında bulundu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yemen'e yönelik kış yardımları kapsamında 902 aile ve 3 bin 610 çocuğa destek oldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yemen'e yönelik kış yardımları kapsamında 902 aile ve 3 bin 610 çocuğa destek oldu.

Vakıftan yapılan açıklamada, Yemen'de 2015 yılından bu yana devam eden iç savaşın, gün geçtikçe ülkedeki halkı daha zor durumda bıraktığı belirtildi.

Savaş ortamına kış şartlarının da eklenmesi ile halkın, temel gıda ve barınma malzemelerine yoğun ihtiyaç duyduğu aktarılan açıklamada özellikle sahrada ve çadırlarda yaşayan Yemenlilerin destek beklediği ifade edildi.

Açıklamada, Yemen'de uzun yıllardır insani yardım çalışmalarında bulunan vakfın, Marib ve Amran bölgelerindeki halka destek olduğu belirtilerek, 902 aileye mont, elbise ve 1804 battaniye dağıtıldığı, ayrıca 3 bin 610 çocuğa da kıyafet hediye edildiği kaydedildi.

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Savaş, Yemen, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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