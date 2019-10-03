Son Dakika Haberleri: İHH, yerinden edilen İdliblilere sıcak yemek dağıtıyor
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İHH, yerinden edilen İdliblilere sıcak yemek dağıtıyor

1 saat önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib'de yerinden edilerek Türkiye sınırı yakınına sığınan sivillere sıcak yemek ulaştırdı.

İHH, yerinden edilen İdliblilere sıcak yemek dağıtıyor, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib'de yerinden edilerek Türkiye sınırı yakınına sığınan sivillere sıcak yemek ulaştırdı.

İHH, Beşşar Esed rejiminin ve destekçilerinin saldırılarında İdlib ilinin güney kırsalından Türkiye sınırına doğru göç eden ailelere sıcak yemek dağıttı.

Son bir ayda vakfın Suriye'de bulunan aşevinde pişirilen yemeklerden Türkiye sınırına yakın konumdaki kamplara sığınan 70 bin sivil faydalandı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağışçıların destekleriyle temin edilen gıda malzemelerinden yapılan yemekleri savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi.

Tosun, "Son bir yılda saldırıların etkisiyle Türkiye sınırına doğru göç eden sivil sayısı 1 milyonu aştı. Sivillerin birçoğu temel yaşam malzemelerinden yoksun durumda. Yardım çalışmalarımız sürüyor ancak halen mağdur durumda olan yüz binlerce insan var." dedi.

"Savaş mağduru siviller, vicdan sahiplerinin desteklerini bekliyor"

Tosun, sıcak yemek dağıtımlarının önemli bir ihtiyacı giderdiğini ifade ederek "Göç eden birçok aile kendileri için yemek temin edebilecek durumda değil. Bu nedenle yaptığımız sıcak yemek dağıtımları büyük önem taşıyor. Son bir ayda yapmış olduğumuz dağıtımlardan 70 bin sivil faydalandı. Lakin ihtiyaç giderek artıyor. Savaş mağduru siviller, vicdan sahiplerinin desteklerini bekliyor." diye konuştu.

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülke içerisinde gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında insani yardım çalışması yürütüyor.

Türkiye, İdlib, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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