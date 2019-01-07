Son Dakika Haberleri: İHH Yetim Çocukları Hazarbaba'da Ağırladı

İHH Yetim Çocukları Hazarbaba'da Ağırladı

2 saat önce

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi tarafından yetim çocukları aileleri ile birlikte Hazarbaba Kayak Tesislerine götürülerek farklı bir gün geçirmeleri sağlandı.

İHH Yetim Çocukları Hazarbaba'da Ağırladı, System.String[]

Etkinlikte çocuklar ve aileleri Hazarbaba Kayak Tesisleri İşletmecileri tarafından misafir edilirken çocuklar ve aileleri de keyifli bir gün geçirdiler.

Yapılan etkinlik hakkında bir değerlendirmede bulunan İHH Elazığ Yetim Birimi Başkanı Kamil Seçgin şunları kaydetti, "Elazığ İHH olarak ilimizde yaşayan 100 kadar yetim çocuğumuz ve annelerini Hazarbaba Kayak Tesislerine gönüllerince eğlenmeleri için getirdik. Çocuklarımızla hem eğlendik hem de bu güzel ortamda hep beraber yemek yedik. Hazarbaba Kayak Tesisi yetkililerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. Yetimin yüzündeki tebessümde payı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:59 Kaynak: Bültenler

Elazığ, İHH, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık Duyurdu! Bunları Yapanın 700 Lirası Cebinde Kalacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı

Rekabet Kurumu, Google Hakkında Soruşturma Başlattı Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ 10 Yıl Sonra Aynı Projede!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 18:04:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İHH Yetim Çocukları Hazarbaba'da Ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]