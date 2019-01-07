İHH Yetim Çocukları Hazarbaba'da Ağırladı

Etkinlikte çocuklar ve aileleri Hazarbaba Kayak Tesisleri İşletmecileri tarafından misafir edilirken çocuklar ve aileleri de keyifli bir gün geçirdiler.

Yapılan etkinlik hakkında bir değerlendirmede bulunan İHH Elazığ Yetim Birimi Başkanı Kamil Seçgin şunları kaydetti, "Elazığ İHH olarak ilimizde yaşayan 100 kadar yetim çocuğumuz ve annelerini Hazarbaba Kayak Tesislerine gönüllerince eğlenmeleri için getirdik. Çocuklarımızla hem eğlendik hem de bu güzel ortamda hep beraber yemek yedik. Hazarbaba Kayak Tesisi yetkililerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. Yetimin yüzündeki tebessümde payı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.