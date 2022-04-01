İHH yetimler ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes açtı - Son Dakika
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İHH yetimler ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes açtı

01.04.2022 16:01
İHH yetimler ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes açtı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İnsani Yardım Vakfı (İHH), yetimler ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes açtı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İnsani Yardım Vakfı (İHH), yetimler ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes açtı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda kurulan kermeste İHH Çubuk Temsilciliği gönüllüleri, evlerinde yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerla bazı esnafların bağışladığı eşyaları satışa sundu.

Ramazan öncesi açılan kermeste Çubuklu kadınların yaptığı gözleme, bazlama, turşu, pasta, börek gibi yiyecekler ile el işleri ilgi gördü. Kermesi Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da gezdi.

İHH Çubuk Temsilciliğinden Bekir Uçar, AA muhabirine, özellikle kadın gönüllülerin büyük fedakarlıklar yaparak kermesi organize ettiğini söyledi.

İlçelerinde kimsenin aç ve açıkta kalmaması için çalıştıklarını anlatan Uçar, Çubukluların kermesten bir şeyler alarak destek olmalarını istedi.

İHH Vakfı'nın kurulduğu günden bu yana savaşların, doğal afetlerin, krizlerin olduğu yerlerde yetimlere hep öncelik verdiğini kaydeden Uçar, "Vakfımız on binlerce yetimin, gıda, giysi ve temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ramazan ayı öncesinde bu çalışmayı yaparak elde ettiğimiz gelirlerle bu mübarek ayı öksüz ve yetimlerimiz başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerinin rahat bir şekilde geçirmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

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Ramazan, Ankara, Kermes, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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