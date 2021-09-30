İHH yetkililerinden, Taliban yönetimi "Dışişleri Bakanı Vekili" Muttaki'ye ziyaret - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı yetkilileri, Afganistan'daki acil insani yardım çalışmaları konusunu görüşmek üzere Kabil'de Taliban yönetiminin "Dışişleri Bakanı Vekili" Emirhan Muttaki'yi ziyaret etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH yetkilileri ziyarette, uzun yıllardır ülkede yaptığı insani yardım ve yetimlere yönelik çalışmaları ile insani diplomasi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İHH yetkilileri, ayrıca Afganistan'da yaşanan kuraklık nedeniyle bölgeye Türkiye'den 100 ton buğday tohumu göndermek için yaptığı çalışmalar ve açmayı planladığı su kuyuları projelerini de anlattı.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanı vekili Muttaki ise Türkiye'nin Afgan halkına devam eden desteğine ve tarihi bağlara dikkati çekti.

Ziyarette, eğitim, sağlık ve kalkınma gibi konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.