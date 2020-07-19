İHH yılın ilk yarısında İdlib'e 220 bin gıda kolisi gönderdi - Son Dakika

İHH yılın ilk yarısında İdlib'e 220 bin gıda kolisi gönderdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yılın ilk 6 ayında Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 220 bin gıda kolisi ulaştırıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yılın ilk 6 ayında Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine 220 bin gıda kolisi ulaştırıldı.

Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı

Yurt dışı ve Türkiye'nin farklı kentlerinde hayırseverlerin bağışladığı yardımlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinde gerekli tasnifler yapıldıktan sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan tırlarla İdlibli ailelere gönderiliyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, İdlib ve kırsalına yardımların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın, Suriyeli ailelere yardım ulaştırılmasında tek ve en kritik nokta olduğunu ifade eden Tosun, şöyle konuştu:

"Suriye'deki ailelerin, insani yardımlar olmazsa hayatlarını sürdürecekleri bir tarım arazileri veya uygun yerleri bulunmuyor. Bulunan kısıtlı alanlar ise sık sık saldırılara maruz kalıyor. Yoğun saldırılar devam ettikçe göç artıyor ve haliyle gıda sıkıntısı baş gösteriyor. Bu açıdan sınır kapılarının açık kalması insanlar için oldukça gerekli çünkü İHH olarak yurt içinde ve yurt dışındaki bağışçılar tarafından gönderilen yardımları ailelere ulaştırmayı sürdüreceğiz."

Tosun, birçok ülkeden Suriyeli savaş mağduru siviller için ayni ve nakdi yardımların geldiğini anlatarak, "Yılın ilk 6 ayında 220 bin gıda kolisi İdlib ve kırsalındaki kamplarda yaşamlarını sürdüren ailelere ulaştırıldı. Yardım tırlarında salça, kuru gıda, sıvı yağ, kahvaltılık ürünler ile ekmek bulunuyor. Bu yardımlardan ilk 6 ayda 1 milyon 200 bin sivil faydalandı." bilgisini verdi.

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHH yılın ilk yarısında İdlib'e 220 bin gıda kolisi gönderdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:25 Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu 16:18 Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı 15:35 Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 14:35 Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu 14:33 Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 13:47 Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:55 "Namusuma yan baktın" dedikleri kişiyi tekme tokat dövdüler! O anlar kamerada 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Gazeteci, husumetli olduğu esnafı yolda görünce silahla vurdu
16:25
Damat adayı, ayrıldığı sözlüsü ve ailesinin korkulu rüyası oldu! Pompalıyla eve ateş açtı
16:18
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
15:35
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
15:31
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
14:35
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
13:47
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
13:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 17:14:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İHH yılın ilk yarısında İdlib'e 220 bin gıda kolisi gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]