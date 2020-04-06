İHKİB Başkanı Gültepe: "Koronavirüs destekleri 1 yıla çıkarılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İHKİB Başkanı Gültepe: 'Koronavirüs destekleri 1 yıla çıkarılmalı' - Son Dakika Ekonomi

İHKİB Başkanı Gültepe: "Koronavirüs destekleri 1 yıla çıkarılmalı"

6 saat önce

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, sektörün, salgın sürecinde ağır hasar almaması için 4 maddelik acil önlem paketi hazırladıklarını belirterek, koronavirüs desteklerinin bir yıla çıkarılması gerektiğini bildirdi.

İHKİB Başkanı Gültepe:

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, sektörün, salgın sürecinde ağır hasar almaması için 4 maddelik acil önlem paketi hazırladıklarını belirterek, koronavirüs desteklerinin bir yıla çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada, Türk hazır giyim endüstrisinin koronavirüs salgınını en az hasarla atlatabilmesi için yurt içinde ve yurt dışında girişimlerini hızlandırdığını kaydederek, sektörün amiral gemisi konumundaki İHKİB'in bu yönde 4 maddelik acil önlem paketi hazırladığını aktardı.

Bu önlemlerden bahseden Gültepe, İHKİB'in, Türkiye'den her yıl milyarlarca dolarlık ithalat yapan alım grupları ve aralarında Inditex Grup, H&M, Marks and Spencer, Primark, Best Seller gibi küresel markalarla da mektup diplomasisi başlatarak siparişi verilen ve depolarda bekleyen ürünlerin ödemelerinin yapılmasını istediğini anlattı.

Gültepe, 2020'ye 19 milyar dolar ihracat hedefiyle başladıklarını ve yılın ilk iki ayını yüzde 7 artışla kapattıklarını belirterek, salgının Avrupa'da yayılmaya başlamasıyla bütün hesapların alt üst olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 70'inin AB ülkelerine ve İngiltere'ye yapıldığını anımsatan Gültepe, şu bilgileri verdi:

"Özellikle İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere'deki bilançosu ağırlaşan salgın nedeniyle Avrupa piyasaları mart başında neredeyse tamamen kapandı. Üretimi tamamlanmış yüz milyonlarca dolarlık sipariş depolarımızda kaldı. Aynı şekilde milyarlarca dolarlık sipariş iptal edildi. Mart ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 daraldı. Nisan ve mayısta daralmanın yüzde 70-80'in üzerine çıkmasından endişe duyuyoruz. Çok değil 3 ay önce yüzde 85 kapasiteyle çalışan sektörde kapasite kullanım oranı yüzde 30'lara geriledi."

Gültepe, hem salgın önlemleri hem de sipariş olmadığı için firmaların bir bölümünün üretime ara verdiğini, bir bölümünün minimum kapasiteyle çalıştığını belirterek, tablonun en az 3 ay boyunca iyiye gideceğine dair bir ışık görünmediğini bildirdi.

Mustafa Gültepe, sürecin, üretime, istihdama ve ihracata olumsuz etkilerini en aza indirmek ve çalışanları üretimde tutabilmek için hem siyasi otorite hem de yıllardır iş birliği yaptıkları küresel markalarla dayanışmayı güçlendirmeleri gerektiğini aktardı.

Ağır hasarla kalmamak için 4 talep

İHKİB Başkanı Gültepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açıklanan İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer alan önlemlerin sektöre moral olduğunu kaydederek, özellikle kısa çalışma ödeneğini çok önemsediklerini ancak bürokrasinin azaltılarak sürecin hızlandırılmasını ve daha yaygın hale getirilmesini beklediklerini anlattı.

Tüm önlemlere rağmen sektörün türbülanstan çıkıp kendini toparlamasının 1 yılı bulacağını, bu nedenle koronavirüs desteklerinin 1 yıla çıkarılması gerektiğini aktaran Gültepe, müdahalenin gecikmesi durumunda sektörün ağır hasarlarla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

Gültepe, böyle bir ihtimali düşünmek bile istemediklerini bu nedenle 4 maddelik acil önlem paketi hazırladıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bir an önce hayata geçirilmesini istediğimiz önerilerimiz şu şekilde: Kısa çalışma ödeneği nisandan başlamak üzere en az 5 aya çıkarılmalı ve prosedür kolaylaştırılmalı. SGK primi ve vergi ödemeleri gibi kamu alacakları ile kredi taahhütleri 1 yıl ötelenmeli. KDV alacaklarının yüzde 90'ı teminat mektubu karşılığında firmalara ödenmeli. Depolarda kalan ürünlerin stok maliyetlerinin karşılanması için Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı çalışma hızla tamamlanarak ihracatçılarımıza acil 'can suyu' oluşturulmalı."

Dünya markalarına mektup: "Esnek ödeme" yöntemleri oluşturabiliriz

Açıklamada yer alan bilgiye göre, İHKİB, Türkiye'den her yıl milyarlarca dolarlık alım yapan gruplara ve aralarında Inditex Grup, H&M, Zara, H&M, Marks and Spencer, Primark, Best Seller gibi küresel markaların tepe yöneticilerine birer mektup gönderdi. Mektupta iş birliğinin gelecekte de sürebilmesi için sorumlulukların yerine getirilmesi talep edildi.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe imzasıyla gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın altıncı büyük hazır giyim tedarikçisi olarak, Türk hazır giyim sektörü, gerekli tüm adımları atmaya ve mevcut siparişleri piyasalar normale dönene kadar tutarak iş ortaklarına karşı sorumluluğunu yerine getirmeye hazır. Biz de ticaret ortaklarımızdan benzer bir anlayışla hareket etmelerini bekliyoruz.

Türk tekstil ve hazır giyim sektörü 40 bin firmada istihdam ettiği 2 milyon çalışanıyla Türk ekonomisinin öncü sektörlerinden biri. Ticaret ortaklarımızın siparişleri iptal etmesi ve ödemeleri ertelemesi pek çok firmanın faaliyetlerini durdurmasına sebebiyet verecek. Bunun sonucunda çok fazla sayıda işçi ücretlerinin ödenememesi nedeniyle işsiz kalacak ve bu da sosyal türbülansa neden olacak.

Ticaret ortaklarımızdan siparişi verilmiş üretim aşamasındaki ve üretimi tamamlanmış ürünleri normal ödeme koşullarında kabul etmelerini talep ediyoruz. Ayrıca, depolarımızdaki üretilmiş ürünlerin sevk edilmiş olarak kabul edilmesini talep ediyoruz. Ödemelerle ilgili olarak, esnek ödeme yöntemleri oluşturabileceğimizi ve küresel hazır giyim tedarik zincirini sürdürebilmek için ortak çözümler bulabileceğimizi düşünüyoruz. Kısacası, ticaret ortaklarımızdan Korona gündemi sona erene kadar tedarikçilerini desteklemelerini bekliyoruz."

İstanbul, Gültepe, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:28 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı Denizli'de koronavirüsle ilgili "montajlı paylaşım"a inceleme İstanbul'dan gelen işçi, naylon çadırda kendini karantinaya aldı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi         
17:32
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı         
17:24
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı         
17:15
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu         
17:12
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi         
17:06
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular         
17:04
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş         
17:00
Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı         
16:52
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu         
16:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:41
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi         
16:41
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:39
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım         
16:38
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi         
16:32
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim         
16:29
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi         
16:27
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi         
16:24
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel         
16:22
Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor         
16:20
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi         
16:16
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı         
15:56
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu         
15:54
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli? Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?         
15:50
Ünlü sunucu Diletta Leotta, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman Ünlü sunucu Diletta Leotta, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman         
15:32
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak         
15:28
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı         
15:18
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı         
15:14
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor         
15:13
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?         
15:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 18:08:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İHKİB Başkanı Gültepe: "Koronavirüs destekleri 1 yıla çıkarılmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]