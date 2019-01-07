İHKİB Başkanı Gültepe: Net ihracatta açık ara lideriz
1 saat önce
Hazır giyim sektörü 2018'i 17,6 milyar dolarlık ihracatla kapattı.
Hazır giyim sektörü 2018'i 17,6 milyar dolarlık ihracatla kapattı. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe
, "Net ihracatta ise açık ara lider konumdayız. 2018'de cari açığının kapatılmasına 15,8 milyar dolar katkı sunduk" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:05
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