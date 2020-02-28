İHKİB'den İdlib'de şehit düşen askerler için taziye mesajı - Son Dakika
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İHKİB'den İdlib'de şehit düşen askerler için taziye mesajı

7 saat önce

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "İdlib'den dün gece gelen haberler yüreğimizi yaktı.

İHKİB'den İdlib'de şehit düşen askerler için taziye mesajı, System.String[]

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, " İdlib'den dün gece gelen haberler yüreğimizi yaktı. Sivil can kayıplarını önleme ve barışı koruma misyonunu üstlenen Mehmetçiğe Suriye rejim güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İHKİB'den yapılan yazılı açıklamada Gültepe, İdlib'de düzenlen saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini bildirdi.

Askerlerimizin ülke sınırlarımızı, bölgedeki sivillerin can güvenliğini ve çatışmasızlığı korumak için uluslararası anlaşmalarla İdlib'de bulunduğunu vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:

"İdlib'den dün gece gelen haberler yüreğimizi yaktı. Sivil can kayıplarını önleme ve barışı koruma misyonunu üstlenen Mehmetçiğe Suriye rejim güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başta NATO'daki müttefiklerimiz olmak üzere uluslararası toplumun haklı ve meşru davasında Türkiye'nin yanında yer alacağını ümit ediyorum. Bu zor günlerin ülkemizde birlik ve dayanışmayı güçlendireceği inancıyla şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başı sağolsun."

İstanbul, Gültepe, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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