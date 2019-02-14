Son Dakika Haberleri: İhkib: Hazır Giyim Sanayide Kayıtlı İstihdam 520 Bine Çıktı

İhkib: Hazır Giyim Sanayide Kayıtlı İstihdam 520 Bine Çıktı

1 saat önce

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, işsizliğin arttığı dönemde, hazır giyim sektöründe istihdamın 520 bin kişiye çıktığına dikkat çekti.

İhkib: Hazır Giyim Sanayide Kayıtlı İstihdam 520 Bine Çıktı, System.String[]
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, işsizliğin arttığı dönemde, hazır giyim sektöründe istihdamın 520 bin kişiye çıktığına dikkat çekti.

İHKİB'den yapılan açıklamada, "Katma değerli üretimde, istihdamda ve ihracatta Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinin başında gelen hazır giyim ve konfeksiyon, rekorlarına rekor eklemeye devam devam ediyor. Türkiye'de işsizliğin arttığı bir dönemde sektör, 520 bin kayıtlı istihdamla kendi rekorunu tazeledi" denildi.

Sanayi üretimi ve cari açık verilerini değerlendiren Gültepe, sektörlerinin Türkiye için stratejik önemde olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi:

"Üç yıldır 17 milyar dolarda takılan ihracatımızı 2018'de yüzde 3.6 artışla 17.6 milyar doların üzerine çıkardık. Ülkemize 15.7 milyar dolar net döviz kazandırdık. 2018'de Türkiye'nin cari açığı 27.6 milyar dolar. Yani bizim gibi iki sektör daha olsaydı Türkiye cari açık değil cari fazla verecekti.

"Yeni açıklanan büyüme verilerine bakıldığında da sektör olarak farkımız ortaya çıkıyor. 2018'de sanayi üretimi yüzde 1.8, imalat sanayi yüzde 1.5 büyürken hazır giyim ve konfeksiyon sanayi olarak yüzde 4.7'lik bir büyümeyi yakalamış bulunuyoruz.

"Bu büyümenin ülkemizin en sıkıntılı konularından işsizliğin frenlenmesinde de önemli katkısı oluyor.

"Ekim 2018'de 515 bin 600 çalışanla sektör olarak istihdam rekoruna ulaşmıştık. Kasım ayında 520 binin üzerine çıkarak rekorumuzu tazeledik. Yani işsizliğin arttığı süreçte bir ayda yaklaşık 5 bin kişiye daha istihdam imkanı yarattık."

Mustafa Gültepe, Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yeni yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta büyük potansiyelinin bulunduğunu, bu potansiyeli harekete geçirmek için kamu otoritesinden pozitif ayrımcılık beklediklerini sözlerine ekledi. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:33 Kaynak: DHA

İstanbul, Gültepe, Ekonomi
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