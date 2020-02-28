İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe İdlib'te Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısı sonrasında yayınladığı mesajda "İdlib'den gelen haberlerle yüreğimiz yandı" dedi.



İdlib'te Türk askerine yapılan saldırıya iş dünyasından tepki ve kınama mesajları geliyor. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe mesajında "İdlib'den gelen haberlerle yüreğimiz yandı" diyerek, "Askerlerimiz ülke sınırlarımızı, bölgedeki sivillerin can güvenliğini ve çatışmasızlığı korumak için uluslararası anlaşmalarla İdlib'de bulunuyor. Sivil can kayıplarını önleme ve barışı koruma misyonunu üstlenen Mehmetçik'e Suriye rejim güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başta NATO'daki müttefiklerimiz olmak üzere uluslararası toplumun haklı ve meşru davasında Türkiye'nin yanında yer alacağını ümit ediyorum. Bu zor günlerin ülkemizde birlik ve dayanışmayı güçlendireceği inancıyla şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL