İHKİB: İlave gümrük vergisine bizi şaşkına çevirdi
46 dakika önce
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim sektörünün temel hammaddelerinden ipliğe ilave gümrük vergisi getirilmesini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe
, hazır giyim sektörünün temel hammaddelerinden ipliğe ilave gümrük vergisi getirilmesini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:50
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