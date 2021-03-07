İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Yarışması sona erdi - Son Dakika

İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Yarışması sona erdi

07.03.2021 16:09

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Yarışması sona erdi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Yarışması sona erdi.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, çevrim içi gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, İnovatif Fikir Maratonu'nun kendilerine bir gerçeği tekrar hatırlattığını, mesleki eğitimde sanayi-okul iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özel sektörün birikimi ve deneyiminin okul çağındaki gençlere aktarılmasının önemine işaret eden Gültepe, "Dahası, gençlerimize fırsat verip onları teşvik etmeliyiz. Artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. Dijital evren tüm sektörler için büyük fırsatlar sunuyor. Kabul edelim ki o dijital evrenin kodlarını gençler bizden çok daha iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin yanı sıra moda endüstrisi için 3 sihirli sözcük daha olduğunu belirten Gültepe, şöyle konuştu:

"Biri tasarım, diğeri sürdürülebilirlik, yani sürdürülebilir üretim. Bir diğeri ise girişimcilik ve inovasyon. Küresel rekabet gücümüzü korumak, katma değerli ihracatımızı artırmak için bu alanlara odaklanmalıyız. Teknolojik altyapımızı güçlendirirken gençlerimizin yaratıcı fikirlerinden de yararlanmalıyız. İnanıyorum ki İnovatif Fikir Maratonu, yetenekli gençlerimizin sektörle buluşma noktası olacak. Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi kutluyorum. Bence bu maratona katılan herkes şampiyon."

"İnovatif Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de şunları kaydetti:

"İhracat ailesinin temsilcileri olarak bizler başarıda ve başarısızlıkta her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. İnovasyon, girişimcilik alanlarında gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalarla bu ekosistemin gelişimi adına çok önemli bir yol katettiğimize inanıyoruz. Gidilecek daha çok yolumuz var ama inanıyorum ki bu uğurda hep beraber daha çok çalışarak inovatif Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Daha parlak bir geleceği, ihracatla yükselen Türkiye'yi inovatif çalışan, üreten gençlerimizle birlikte yapacağız."

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ise İnovatif Fikir Maratonu Yarışması'nın; özellikle dünyayı saran, ülkeyi de oldukça etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alan öğretmenlerinin, alan öğrencilerinin mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladığını belirtti.

Numanoğlu, "Girişimcilik iş fikri oluşturma, iş fikrini ürüne dönüştürme ve bu ürünlerin tasarım ve marka tescillenmesi konularında öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlanmıştır. Mesleki ve teknik eğitim alan gençlerimiz, bilgilerini beceriye ve ürüne dönüştürerek aslında hayallerini gerçeğe dönüştürüyorlar. Neticede üreten ve çalışan gençlerimiz Türkiye'nin geleceğine büyük değer katacaklardır." diye konuştu.

Sektörün geleceğini şekillendirecek projeler yarıştı

Verilen bilgiye göre, yarışmaya İstanbul'da bulunan 54 mesleki ve teknik Anadolu lisesi moda tasarım teknolojileri alanı başta olmak üzere tekstil teknolojileri, pazarlama, perakende, grafik tasarım, el sanatları gibi alanlarda okuyan 415 öğrenci katıldı.

"İş fikri", "iş fikrine göre ürün ve hizmet" ile ticarileşme adımlarını içeren "ürün geliştirme" bölümleri olmak üzere 3 aşamadan oluşan yarışma, tamamen dijital ortamda gerçekleştirildi. 5'er kişilik gruplardan oluşan 83 takımın katıldığı yarışmanın finalinde 18 takım 90 öğrenci kıyasıya mücadele etti.

Kız öğrencilerin damga vurduğu final yarışmasında birinciliği Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeme-içme sektöründe şef ve aşçılar için geliştirdiği yanmayan, terletmeyen ve leke tutmayan önlük projesi "AURA" ile kazandı. Yarışmada ikinciliği Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yüzme bilmeyen ve su korkusu yaşayan insanların sorunlarına kapok lifinden yaralanarak tasarladığı mayo projesi "FİBERMAY" ve üçüncülüğü ise Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yapay zeka kullanarak kişilerin kıyafetlerini iklim koşullarına, renk ve kumaş özelliklerine uygun olarak kombinlemeye yarayan "MODROP" projesi ile elde etti.

Finalde birinci takım 25 bin lira, ikinci takım 20 bin lira, üçüncü takım da 15 bin liralık para ödülünün sahibi oldu.

Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, daha yeşil bir üretim için zeytin çekirdeğinden geliştirdiği düğme projesi "DÜBORTEKS" ve İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de geliştirdiği sanal stil danışmanlığı aplikasyonu "SEASD" projesi ile 5 bin liralık "En İyi Takım Çalışması" ödülüne layık görüldü.

7 bin 500 lira ödüllü Jüri Özel Ödülü'nü ise ayakkabılara temizlik, bakım ve hijyen sağlayan "Ayakkabım Temiz Kuru Temizleme" projesi ile Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

Dereceye giren, Jüri Özel Ödülü ve en iyi takım çalışması ödülünü alan takımlara aynı zamanda İMA Eğitim Ödülü ve LCW Akademi Eğitim Ödülü de verildi.

İnovatif ve uygulanabilir fikirlerin yarıştığı İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Yarışması'nda çocuğun ateşinin yükseldiğini haber veren tişört, boğulmaları engelleyen batmayan mayo, dağcıların, zihinsel engellilerin ve çocukların kaybolmamasını sağlayan kıyafetler, işçileri elektrik çarpmalarından koruyan iş kıyafeti, görme engelliler için engelsiz alışveriş uygulaması, hava koşulları ve günlük programa göre gardıroptaki kıyafetleri kombinleyen uygulamalar sektörün geleceğini şekillendirecek projeler arasında yer aldı.

İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Yarışması sona erdi
İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Yarışması sona erdi
İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Yarışması sona erdi
İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Yarışması sona erdi

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Yarışması sona erdi - Son Dakika Ekonomi


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