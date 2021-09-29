İHKİB, Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'nin onayına sunulmasından memnun - Son Dakika

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Paris İklim Anlaşması'nın ekim ayında TBMM'nin onayına sunulacak olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Onay sürecinin tamamlanması sürdürülebilir ve çevreci üretim konusunda firmalarımız için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Ayrıca, yurt dışındaki alıcılarımıza da sürdürülebilir üretim konusunda çok güçlü bir kararlılık mesajı vereceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İHKİB açıklamasına göre, Gültepe, İHKİB'in iştiraki olan EKOTEKS Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri AŞ tarafından düzenlenen 13. EKOTEKS Uluslararası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, hazır giyim endüstrisinde salgınla hızlanan değişim ve dönüşüme değindi.

Dijitalleşme ile sürdürülebilir ve çevre dostu üretimin, dönüşümün temel dinamiklerini oluşturduğunu aktaran Gültepe, "İHKİB olarak sektörü yıllardır dijitalleşmeye hazırlıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını pandemi sürecinde fazlasıyla aldık. Bu alanda tamamlanan ve devam eden projelerimiz var. Sürdürülebilir ve çevre dostu üretim konusunda da sektöre liderlik ediyoruz. Kurumsal karbon ayak izi ölçümü ve hesaplanması, ürün yaşam döngüsü, iklim değişikliği, sera gazı emisyonu gibi konularda firmalarımıza eğitim veriyoruz. AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA III kapsamında 'Karbon Ayak İzinin Takibi ve Azaltılması' projesini hazırladık." ifadelerini kullandı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için planlanan, sonrasında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında tekstil, kimya ve lojistik sektörlerinin de dahil edildiği proje için onay beklediklerini bildiren Gültepe, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris İklim Anlaşması'nı ekim ayında TBMM'nin onayına sunulacağını açıklamasından da büyük memnuniyet duyduk. Onay sürecinin tamamlanması, sürdürülebilir ve çevreci üretim konusunda firmalarımız için büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Ayrıca, yurt dışındaki alıcılarımıza da sürdürülebilir üretim konusunda çok güçlü bir kararlılık mesajı vereceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin en önde gelen sürdürülebilir faaliyeti ihracat"

Açıklamada sempozyumdaki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle de "Dünyayı Tüketmeden Dünya İçin Üretmek" mottosu ile hazırladıkları Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı haziran ayında kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı.

Eylem planında yer alan 12 ana hedefle Türkiye'yi markalaştırarak her alanda sürdürülebilir ülke hedefini gerçekleştireceklerini aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"Hedeflerimizden ilki olan Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu'nu 9 Eylül'de hayata geçirdik. Şunu net olarak ifade etmeliyim; Türkiye'nin en önde gelen sürdürülebilirlik faaliyeti ihracattır. İhracatçılar olarak sürdürülebilirlik faaliyetini en iyi bilen kişileriz. Hedeflerimizi adım adım gerçekleştirerek ülkemizin üretim ve ihracatını sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşıyacağız. Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na da her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz."

-"Sürdürülebilir üretim için daha hızlı hareket etmeliyiz

EKOTEKS Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir ise bu yılki sempozyumu "İzlenebilir Yeni Bir Dünyada Çevresel Ayak İzleri" başlığı ile düzenlediklerini bildirdi.

Yeni dönemde bütün oyun planlarının sürdürülebilirlik üzerine kurgulandığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Uluslararası arenada rekabetçiliğimizi koruyup geliştirmek, geleneksel ticaretten farklı bir yönde ilerlemek için her zamankinden daha hızlı davranmak, gereksinimleri belirleyerek hızlı çözüm üretmek zorundayız. Dijitalleşme, karbon ayak izinin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, çevre dostu, izlenebilir, geri dönüştürülebilir üretim için gerekli adımları hızla atmalıyız."

Özdemir, tüm paydaşların katılımı ile Yeşil Mutabakat'a uyum sürecinde sektörün mevcut durumunu belirleyip bir uygulama modeli ortaya koyacaklarını da bildirdi.