Son Dakika Haberleri: İHL'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
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İHL'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

7 saat önce

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

İHL'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği, System.String[]

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.


Erdek Öğretmenevi konferans salonunda, Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan programda, öğrenciler ilahiler okudu, Hille-i Şerif ve hadisler okundu. 40 yaşındasın şiiri oratoryo olarak seslendirildi.


Düzenlenen etkinlikte Erdek İlçe Vaizi Hilmi Çetin tarafından davetlilere Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in örnek hayatı ve Peygamberimizin gençlere verdiği önem konusu anlatıldı.


Yapılan etkinliğe Erdek Müftüsü Adem Eser, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Erdek Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Salman Koçu, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Büyükbaş, AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal, İmam Hatip Lisesi öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
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