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İHL'nin hafız öğrencileri TEKNOFEST'te insansız hava araçları yarışında başarı hedefliyor - Son Dakika

İHL'nin hafız öğrencileri TEKNOFEST'te insansız hava araçları yarışında başarı hedefliyor

18.09.2021 13:05

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen insansız hava araçları yarışmasına katılan Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesinin hafız öğrencileri, kurdukları iki takımla TEKNOFEST'te yarışıyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen insansız hava araçları yarışmasına katılan Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesinin hafız öğrencileri, kurdukları iki takımla TEKNOFEST'te yarışıyor.

Yunuseli Havalimanı'nda devam eden organizasyonda insansız hava araçları yarışmalarına altışar kişilik iki takımla katılan ve tamamı hafız olan öğrencilerin araçları ilgi gördü.

Okul müdürü Gürol Ün, AA muhabirine, örgün eğitimle birlikte hafızlık projesini uyguladıklarını, şu ana kadar 500'e yakın hafız öğrenci yetiştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin okulda kodlama, yazılım gibi mühendislik alanındaki uygulamalarla da eğitim aldıklarını belirten Ün şöyle konuştu:

"Okul kurulduğundan beri robot yarışmalarına katılıyorduk, artık son yıllarda TEKNOFEST gibi yarışmalara katılıyoruz ve iddialıyız. Öğrencilerimiz hafızlığın bereketini sonuna kadar kullanıyorlar, bizim öğrencilerimiz hem sayısal hem de sözel anlamda çok iddialılar. Öğrencilerimiz fizik, kimya, biyoloji, matematikte gördükleri derslerin teorik bilgilerini, okulumuzda bulunan 10 atölyede pratiğe dönüştürerek ürün olarak toplum hizmetine sunuyorlar. Biz teknolojiyi tüketmiyoruz, üretiyoruz ve üretmeyi hedefleyen bir okuluz. Öğrencilerimiz de bu anlamda bu işe çok yatkınlar. Bizim en büyük gücümüz de insan kaynağımız öğrencilerimiz."

Öğrencilerin Farabi, İbn-i Sina, Mimar Sinan gibi İslam bilim insanlarını iyi bildiklerini belirten Ün, birçok Müslüman bilim insanının hafız olduğunu ve bunun da akademik eğitime engel teşkil etmediği söyledi.

TEKNOFEST'in tüm alanlarına katıldıklarını aktaran Ün, "Bizim öğrencilerimiz sanki üniversite mezunu öğrenciler gibi. 'Z kuşağı' diyorlar, bizim öğrencilerimiz daha çok üretme noktasında, üretme tarafındalar. Öğrenciler son 7-8 aydır okulda yatıp kalkıyorlar, bu da öğrencilerimizi mutlu ediyor." dedi.

"Mühendislik açısından üniversitede öğreneceğimiz şeyleri daha erken öğrenmeyi hedef edindik"

Okulun 11. sınıf öğrencisi ve "Hafız İho Steam Döner Kanat Takımı"nın kaptanı Taha Vedat Özgen ise mühendislik gerektiren işlerde 4 yıldır aktif görev aldığını söyledi.

TEKNOFEST'in ilk yıllarında sergilerde gözlem yaptığını aktaran Özgen, "Bu süreç bize her anlamda bir şeyler kattı. Mühendislik açısından üniversitede öğreneceğimiz şeyleri daha erken öğrenmeyi hedef edindik zaten TEKNOFEST'in amacı da buydu. Pandemiden dolayı okula gidemedik ama TEKNOFEST bizim okulumuz oldu. İnsanlar hafız olduğumuzu öğrenince ve bu işleri yaptığımızı görünce seviniyorlar." diye konuştu.

Döner kanat kategorisinde yarıştıklarını belirten Özgen, yaptıkları uçuş kontrol kartıyla insansız hava araçlarının otonom olarak uçtuğunu aktardı.

Özgen, hedefinin ise havacılık ve uzay mühendisliği olduğunu, bu doğrultuda çalıştığını söyledi.

11. sınıf öğrencisi "Hafız İho Steam Sabit Kanat Takımı"nın kaptanı Melih Bekdemir de cihazlarının iki görev uçuşu gerçekleştirdiğini, kargo bırakma görevlerini olduğunu belirtti.

Akademi ve teknoloji konularında kendilerini yetiştirdiklerini dile getiren Bekdemir, "TEKNOFEST'e katıldığımız süreçte TÜBİTAK'ın bize verdiği destekler çok büyük. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye teşekkür ediyorum destekleri için." ifadesini kullandı.

İHL'nin hafız öğrencileri TEKNOFEST'te insansız hava araçları yarışında başarı hedefliyor
İHL'nin hafız öğrencileri TEKNOFEST'te insansız hava araçları yarışında başarı hedefliyor
İHL'nin hafız öğrencileri TEKNOFEST'te insansız hava araçları yarışında başarı hedefliyor
İHL'nin hafız öğrencileri TEKNOFEST'te insansız hava araçları yarışında başarı hedefliyor
İHL'nin hafız öğrencileri TEKNOFEST'te insansız hava araçları yarışında başarı hedefliyor

Mehmet Akif İnan, Havacılık, Düzce, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İHL'nin hafız öğrencileri TEKNOFEST'te insansız hava araçları yarışında başarı hedefliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHL'nin hafız öğrencileri TEKNOFEST'te insansız hava araçları yarışında başarı hedefliyor - Son Dakika
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