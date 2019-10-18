İHL öğrencileri Mehmetçik için Fetih süresi okudu

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve personeli tarafından, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için 'Fetih Suresi' okunup dua edildi.



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Erdek Merkez Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve personeli tarafından okulun bahçesinde bulunan mescitte Fetih Suresi okundu. - BALIKESİR