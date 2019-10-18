Son Dakika Haberleri: İHL öğrencileri Mehmetçik için Fetih süresi okudu
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İHL öğrencileri Mehmetçik için Fetih süresi okudu

40 dakika önce

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve personeli tarafından, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için 'Fetih Suresi' okunup dua edildi.

İHL öğrencileri Mehmetçik için Fetih süresi okudu, System.String[]

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve personeli tarafından, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için 'Fetih Suresi' okunup dua edildi.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Erdek Merkez Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve personeli tarafından okulun bahçesinde bulunan mescitte Fetih Suresi okundu. - BALIKESİR

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:27 Kaynak: İHA
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