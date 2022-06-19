Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Perşembe beldesi Şenköy köyünde meydana geldi. 55 yaşındaki İbrahim Palaz ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip yere düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Palaz'ın öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Palaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

İbrahim Palaz, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ihlamur ağacından düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.