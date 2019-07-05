Son Dakika Haberleri: Ihlamur ağacından düşen yaşlı adam yaralandı
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Ihlamur ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

2 saat önce

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp ayağını kıran Kamil Pekiş (82), bulunduğu yüksek kesimden AFAD ve UMKE ekiplerince indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Ihlamur ağacından düşen yaşlı adam yaralandı, System.String[]
BURSA'nın Yıldırım ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp ayağını kıran Kamil Pekiş (82), bulunduğu yüksek kesimden AFAD ve UMKE ekiplerince indirilerek hastaneye kaldırıldı.
Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte ıhlamur toplamaya giden Kamil Pekiş, çıktığı ağaçtan dengesini yitirip düştü. Yaralanan Pekiş'in arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ayağı kırıldığı tespit edilen Kamil Pekiş'e ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ayağı sarılan Kamil Pekiş, bulunduğu yüksek kesimden indirildi. Ambulansa ulaştırılan Pekiş, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen tedaviye alındı.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:58 Kaynak: DHA
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