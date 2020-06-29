Ihlamur ağacından düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Ihlamur ağacından düşerek hayatını kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 75 yaşındaki bir kişi ıhlamur ağacından düşerek hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 75 yaşındaki bir kişi ıhlamur ağacından düşerek hayatını kaybetti.
Hamidiye Mahallesi'nde 06.30 civarında ıhlamur toplamak için köy meydanındaki ıhlamur ağacına çıkan 75 yaşındaki Alaattin Aydın, dengesini kaybederek düştü. Aydın'ı hareketsiz gören köylüler 112 ekipleri ile irtibata geçti. 112 ekipleri tarafından yapılan incelemede Aydın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Alaattin Aydın'ın cenazesi nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:45 Kaynak: İHA
Son Dakika 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:39 Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 13:10 Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 06:51 İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor 23:23 İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı 21:18 TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı