Ihlamur ile ekonomiye 30 milyon TL'lik şifa

Şifalı etkisi ile 7'den 70'e herkesin kullandığı ıhlamurda hasat dönemi başladı. Özellikle soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelen ıhlamur, ekonomik açıdan da önemli bir kazanç sağlıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) verilerine göre, kilosu 300 TL'ye kadar çıkan ıhlamur yıllık olarak orman köylüsüne yaklaşık 5 milyon TL, ülke ekonomisine ise yaklaşık 30 milyon TL katkı sunuyor. Geçtiğimiz yıl Mısır'dan Amerika'ya kadar uzanan 39 ülkeye ihraç edilen ıhlamurdan 1.5 milyon dolarlık döviz girdisi de sağlandı.

Özellikle kış mevsiminin vazgeçilmez içeceklerinden olan ıhlamur içeriğindeki manganez, uçucu yağ, saponin, tanen, C vitamini, sterol gibi maddeler sayesinde soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi geliyor. Yatıştırıcı özelliği ile uykusuzluğa da iyi gelen ıhlamur, idrar ve balgam söktürücü etkiye de sahip. Ihlamur çayı, gözler için de dinlendirici ve çapaklanmayı önleyen etkisi ile tercih ediliyor. Ihlamur ayrıca önemli bir süs bitkisi olarak sokaklarda, caddelerde ve parklarda yaygın olarak kullanılıyor. Görüntüsü, biyotik ve abiyotik faktörlere karşı direnci, hava kirliliğine ve yoğun trafiğe karşı toleransı nedeniyle şehir içi ve çevresinde uygun türler olarak değerlendiriliyor.

Ihlamur diyarı Bursa Karacabey

Özellikle kış mevsiminde girmediği evin olmadığı ıhlamurun üretimi Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yoğun olarak görülüyor. Türkiye'de Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, İstanbul, Karabük, Balıkesir, Artvin, Zonguldak, Kocaeli, Düzce, Çanakkale, Bartın ve Samsun'da ıhlamur yetiştiriciliği yapılıyor. Özellikle Bursa Karacabey, ıhlamur ormanları ile öne çıkıyor.

Ihlamur üretimini desteklemek için envanter ve planlama çalışmaları yürüten OGM verilerine göre, Türkiye ormanlarında 2020 yılı sonu itibariyle 22 bin hektar alanda 385 ton faydalanılabilir ıhlamur bulunuyor. Her yıl bahar aylarında çiçeklenen ıhlamur ağaçlarında toplama genellikle çiçeklenme dönemleri olan Haziran ve Temmuz aylarında yapılıyor.

39 ülkeye 1.5 milyon dolarlık ihracat

Ihlamur çiçeği, Türkiye'den ihracatı gerçekleştirilen önemli tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alıyor. TUİK verilerine göre 2020 yılı sonu itibariyle Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Almanya, ABD, Polonya başta olmak üzere 39 farklı ülkeye 167 ton ıhlamur ihracatına karşılık 1 milyon 470 bin 261 dolar döviz girdisi sağlandı. Ihlamurun 2020 yılı itibariyle orman köylüsüne yaklaşık 5 milyon TL, ülke ekonomisine ise yaklaşık 30 milyon TL'lik katkı sundu.