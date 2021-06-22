Ihlamur ormanlarında "mis kokulu" hasat başladı - Son Dakika

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde, geçimini ıhlamur ormanlarından sağlayan vatandaşlar hasada başladı.

Kırsal Bayramdere Mahallesi'nde etrafa yayılan güzel kokular arasında zorlukla gerçekleştirilen hasat, sabah erken saatlerde başlayıp gün boyu devam ediyor.

Yükseklikleri 25-30 metreyi bulan ağaçlara tırmanan vatandaşlar, dalları kesiyor. Daha sonra dallardaki çiçekler, kurutulmak üzere toplanıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarının ilçelerinde ve Marmara Denizi'nin kıyısında olduğunu söyledi.

İlçede ıhlamur hasadına başlandığını belirten Özkan, "Geçen yıla göre 10-15 günlük bir gecikme söz konusu, hava muhalefeti ve yağışlar nedeniyle. Vatandaşlar, alçaklardan yükseklere doğru hasadı yapıyor. Traktörlerle, römorklarla ıhlamur toplamak için yüksek kesimlere gidiyorlar. Ihlamur, bu yörede yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı ama aynı zamanda çok meşakkatli bir uğraş." diye konuştu.

Ihlamurun bu yıl iyi fiyata satılmasını beklediklerini aktaran Özkan, "Zaten piyasa gecikti, stoklarda da ıhlamur kalmadığını biliyoruz. Bu ıhlamur sezonunun yörede yaşayanlar için hayırlı, bereketli, bol kazançlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Özkan, kesilen ıhlamurların kurutulmaya hazır hale getirildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Yaklaşık 50 hanede 200 kişi, bu ıhlamur hasadını gerçekleştiriyor. Bunlar, 100 yaşı aşan ağaçlarda, doğal bir şekilde yetişmiş. Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlardan hayatını idame ettiren vatandaşların şartlarını kolaylaştırmak adına yol desteği veriyor, yol açıyor. Geçen yıl kilogramı 180 liraya kadar satılan ıhlamurun bu yıl 200 liradan başlamasını ümit ediyoruz. Pandemi döneminde bitkisel beslenme önemli. Kışın gripten, soğuk algınlığından ve çeşitli hastalıklardan korunmak adına ıhlamur önemli bir bitki, doğal bir ilaç. Bütün vatandaşlara Karacabey ıhlamur ormanlarında yetişen ıhlamuru afiyetle tüketmelerini öneriyorum."

"Bu sene 200-250 lira olmasını bekliyoruz"

Ihlamur toplayan Zafer Durgut da bu yıl verimin iyi olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Yağmurların yağması, havanın serin gitmesinden çiçekler daha dolgun, bu sene daha iyi. Hasadımız, çok meşakkatli; toplaması, ağaca çıkması, kesmesi zor. Ağaç en az 20-25 metre uzunluğunda. Üstüne çıkıp kesiyorsun, aşağı inip topluyorsun. Ondan sonra satıyorsun. Biz 35 senedir bu işi yapmaya çalışıyoruz. Her sene düşen, kaza geçiren, yaralanan insanlar oluyor. İnşallah bu sene kazasız, belasız, hayırlısıyla bitirmek istiyoruz."

Bölgeden yılda yaklaşık 20 ton ıhlamur hasat edildiğini anlatan Durgut, "Ihlamuru iki çeşit topluyoruz. Biri temiz çiçek, biri de yapraklı çiçek. Ihlamur her türlü faydalı." ifadelerini kullandı.

Durgut, hasadın 15-20 gün sürdüğüne işaret ederek, "Fiyat geçen yıl 180 lira gibiydi. Bu sene 200-250 lira olmasını bekliyoruz. Bir kişi, 10-15 günde 25-30 kilo topluyor. Aktarlarda 350-400 liradan satılıyor." şeklinde konuştu.