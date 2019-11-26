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Son Dakika Güncel Ihlamur Seyir Terası'nın BAKKA kapanış toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ihlamur Seyir Terası'nın BAKKA kapanış toplantısı yapıldı

6 saat önce

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) tarafından desteklenen Yenice Belediyesi'nin 'Yenice Turizm Altyapısıyla Zenginleşiyor, Ihlamur Teras Yenice'nin Ekokenti Oluyor" adlı projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Ihlamur Seyir Terası'nın BAKKA kapanış toplantısı yapıldı, System.String[]

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) tarafından desteklenen Yenice Belediyesi'nin 'Yenice Turizm Altyapısıyla Zenginleşiyor, Ihlamur Teras Yenice'nin Ekokenti Oluyor" adlı projesinin kapanış toplantısı yapıldı.


2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Yenice Belediyesi'nin "Yenice Turizm Altyapısıyla Zenginleşiyor, Ihlamur Teras Yenice'nin Ekokenti Oluyor" adlı projesinin kapanış toplantısı Ihlamur Teras Konferans Salonunda yapıldı.


Toplantıya, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, BAKKA Karabük Sorumlusu Sakin Eren, MHP Yenice İlçe Başkanı Ergün Karakırık, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sedat Çakıl, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Şevket Demirci, Fehmi Hatıl, Mehmet Aydınlı ve vatandaşlar katıldı.


Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve Başkan Çaylı, BAKKA'ya Yenice Belediyesi olarak iki proje sunduklarını ve projelerin kabul gördüğünü belirterek BAKKA yetkililerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.


BAKKA Karabük Sorumlusu Sakin Eren ise Yenice Belediyesi ile iki proje çalışması yaptıklarını bu çalışmadan memnun kaldıklarını ifade ederek, gelecek dönemlerde de Yenice Belediyesi'nden yeni proje çalışmaları beklediklerini belirtti.


Konuşmaların ardından Ihlamur Teras Serüveni ve Ihlamur Teras Tanıtımı kısa film gösterisi ile program sona erdi. - KARABÜK

Batı Karadeniz, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:20 Kaynak: İHA
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