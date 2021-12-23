Ihlamur Terası beyaz gelinliği ile hayran bıraktı - Son Dakika

Ihlamur Terası beyaz gelinliği ile hayran bıraktı

KARABÜK Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz gelinliği giyen Ihlamur Terası kartpostallık görüntüleri ile görenleri kendisine hayran bıraktı.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilerek koruma altında olan Yenice ormanları üç gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaza örtüyle kaplandı. Yenice Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde bungalov evlerinin bulunduğu Ihlamur Terasının da beyaz gelinliğini giymesiyle beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Orman manzaralı seyir terasında yer yer kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.