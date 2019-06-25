Ihlamur toplarken ağaçtan düştü
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, ıhlamur toplamaya çıktığı ağaçta 3 metreden yere çakıldı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:41 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde bir vatandaş, ıhlamur toplamaya çıktığı ağaçta 3 metreden yere çakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Elmalı
Mahallesi kırsalında Gökhan K., ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Ayağının kayması sonucu ağaçtan düşen Gökhan K., yaklaşık 3 metreden zemine düştü. Hafif yaralanan vatandaş, Malkara Devlet Hastanesinde tedavi edildi. - TEKİRDAĞ
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