Son Dakika Haberleri: Ihlamur toplarken ağaçtan düştü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ihlamur toplarken ağaçtan düştü

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, ıhlamur toplamaya çıktığı ağaçta 3 metreden yere çakıldı.

Ihlamur toplarken ağaçtan düştü, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, ıhlamur toplamaya çıktığı ağaçta 3 metreden yere çakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Elmalı Mahallesi kırsalında Gökhan K., ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Ayağının kayması sonucu ağaçtan düşen Gökhan K., yaklaşık 3 metreden zemine düştü. Hafif yaralanan vatandaş, Malkara Devlet Hastanesinde tedavi edildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:41 Kaynak: İHA
Elmalı, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rizeli vatandaşın yolun karşısından çöp attığı anlar sosyal medyayı salladı Çantasındaki hayvanla ilgili gerçek sosyal medyadan paylaşınca ortaya çıktı TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında yeni gelişme!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 13:52:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ihlamur toplarken ağaçtan düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]