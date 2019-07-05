Ihlamur toplarken ağaçtan düştü, yardımına kurtarma ekipleri koştu
1 saat önce
Ihlamur toplarken ağaçtan düştü, yardımına kurtarma ekipleri koştuBURSA - Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde ıhlamur toplarken ağaçtan düşüp ayağını kıran ve sarp arazide mahsur kalan yaralıyı AFAD ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:13 Kaynak: İHA
Ihlamur toplarken ağaçtan düştü, yardımına kurtarma ekipleri koştu
BURSA - Bursa
'da Uludağ
'ın eteklerinde ıhlamur toplarken ağaçtan düşüp ayağını kıran ve sarp arazide mahsur kalan yaralıyı AFAD
ekipleri kurtardı.
Olay, merkez Yıldırım
ilçesine bağlı Zeyniler köyü yakınlarındaki ormanda meydana geldi. Dağlık araziye ıhlamur toplamaya çıkan Kamil Pekiş ağaçta dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle ayağı kırıldı, omuzu çıktı. Çıkılması güç bir yamaçta yaralı vaziyette mahsur kalan Pekiş, telefonla yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri, sarp arazide mahsur kalan vatandaşı ip yardımıyla kurtardı. Yamaçtan çıkartılan vatandaş, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Alman Karakafa koyunlarının doğmamış kuzuları bile satılıyor
Kızı yüzünden tartıştığı eşini öldüren cani kocadan kan donduran sözler: Anneni öldürdüm gel
Kız arkadaşını öldürmeye çalışan zanlıdan pes dedirten savunma: Seviyorum, lanet olsun, kıskanıyordum
Konuklarına sahte içki ikram eden düğün sahibi, para cezasına çarptırıldı