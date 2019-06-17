Son Dakika Haberleri: Ihlamur Vadisi Projesi
Son Dakika Güncel Haber

Ihlamur Vadisi Projesi

35 dakika önce

Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ile yürütülen Ihlamur Vadisi Projesi kapsamında projeye dahil olan öğrenciler ıhlamur ağaçlarını inceledi.

Ihlamur Vadisi Projesi, System.String[]
Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ile yürütülen Ihlamur Vadisi Projesi kapsamında projeye dahil olan öğrenciler ıhlamur ağaçlarını inceledi.
Ihlamur Vadisi Projesi'nin uygulama alanı olan ve ormanlar ile tarım arazilerindeki ıhlamur ağaçlarıyla tanınan Yığılca ilçesi Paşabükü mevkisinde bir araya gelen çocuklar, orman ekosistemi ve ıhlamur ağaçlarını inceledi.
Etkinlik sırasında öğrenciler, yaşadıkları bölgedeki ormanları, ormanlarla ilişkili olan yaban hayatı ve bölgenin kırsal kalkınmasına katma değeri olan ıhlamur ağaçlarını tanıdı. Ihlamur ağaçlarıyla bezeli Yığılca ormanlarının biyolojik çeşitlilik bakımından önemine dair bilgi edinen çocuklar, orman içerisinde oluşturulan alanda edindikleri bilgileri birbirleriyle paylaştı.
Yığılca Kaymakamlığı, Yığılca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Yığılca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin yaz ayı boyunca çeşitli tarihlerde uygulanacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:23 Kaynak: AA
orman işletme müdürlüğü, türkiye doğal hayatı koruma vakfı, yığılca, ıhlamur
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar: AK Partililer arayıp "yarıştan çekil" diyor İstanbul seçimine 6 gün kala Erdoğan'dan "Milli Görüş" hamlesi: 7 bin kişiyle buluşacak Araç kiralayanlara belge uyarısı Babasını, komando bıçağıyla boğazında bıçaklayan genç kendini böyle savundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 13:58:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ihlamur Vadisi Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]