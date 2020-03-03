Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Boğazda meydana gelen rahatsızlıkları gidermenin yanında yorgunluk için de birebir olan ıhlamur, çok sayıda faydaya sahiptir. İşte ıhlamurun sağladığı faydalar.



Ihlamurun Faydaları



Vücuttaki bakteri ve virüslerin artmasını engelleyici özelliklere sahiptir. Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan mikrop artışlarından korunmanın doğal ve en güçlü yöntemlerinden birisidir. Ihlamur, üst ve alt solunum yollarından oluşan enfeksiyonların giderilmesine fayda sağlar.



Uykusuzluk sorunundan kaynaklı yorgunluklar, insanların sosyal yaşamlarından geride kalmasına neden olur. Ihlamur, kronik yorgunlukların giderilmesinde çok önemli bir görece sahiptir. Güçlü etkisi sayesinde, yorgunluğu giderici yapıya sahiptir.



Bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve temizlenmesinde çok önemli göreve sahiptir. Temizleyici etkiye sahip olduğundan, mide ve sindirimin daha sağlıklı çalışmasına yardım eder.



Kusma ve hazımsızlıklar için sıklıkla önerilen besinlerden birisidir. Mide asidinin ortaya çıkmasında önleyici etkilere sahiptir.



Tuvalete çıkma sorunlarının önüne geçer. Vücudun herhangi bir yerinde iltihaplanmalar yaşanmasını engelleyici görev görür.



Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına destek olur. Bu özelliğinin kansere karşı koruyucu olduğunu söylemek mümkündür.



- Böbreklerin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Karaciğer fonksiyonlarının normale dönmesinde yardımcı görev görür.



Ihlamur Neye İyi Gelir?



Ihlamur birçok rahatsızlığa fayda verir. Kişinin daha sağlıklı yaşamasında etkili göreve sahiptir. Peki tüketildiğinde ıhlamur ne gibi faydalara sahiptir.



Ruhsal Anlamda Rahatlatır



Endişe ve depresyonun azalmasına yardım eden ıhlamur, psikolojik sorunların önüne geçici etkiye sahiptir. Birçok uzmanın, rahatlatıcı etkisi olması sebebiyle, ıhlamur tüketiminin her zaman yapılmasını destekler.



Nezle ve Öksürüğe İyi Gelir



Sadece rahatlatmaz aynı zamanda koruyucudur. Sürekli veya mevsimsel öksürüğün giderilmesi için yardımcı görev görür. Nezle gibi kişi için sosyal anlamda rahatsızlık verici sorunların önüne geçici etkiye sahiptir.



Sindirim Rahatlatıcıdır



Sindirimin daha iyi çalışması için en çok önerilen bitkilerin başında ıhlamur gelir. Sindirim yollarının daha rahat çalışmasına yardım eder.



İltihaplanmayı Giderir



Vücudun hangi yerinde meydana gelirse gelsin, iltihaplanmaya karşı etkili bir göreve sahiptir. Doğal iltihap önleyicidir.



Ihlamur Çayı Nasıl Yapılır?



Ihlamur çayı yapımında lazım olacak malzemeler, 1 bardak su, cezve ve 15 gram ıhlamur yaprağıdır. Suyu cezveye koyduktan sonra, ıhlamurları ekleyin ve kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 3 dakika kadar dinletin ve içmeye başlayın.



Ihlamur Zayıflatır mı?



Ihlamur, yorgunluğu giderdiği gibi enfeksiyonla da çok etkili şekilde mücadele eder. Sadece yukarıda saydığımız durumlarda değil, zayıflatma konusunda da çok önemli bir görevi vardır. Ihlamur, haftada 3 kez düzenli şekilde tüketildiği zaman kilo vermeye yardımcı olur. Ihlamur çayı, zayıflatıcı etkisiyle birlikte vücudun daha düzenli şekilde çalışmasını, sindirimin kolaylaşmasını sağlayıcıdır.