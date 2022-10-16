Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti - Son Dakika
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Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti

16.10.2022 11:07

Antalya'da kış ayının vazgeçilmezi ıhlamurun kilosu, 600 lirayı geçen fiyatı ile şaşırtıyor. 1000 liradan satılan gram altın ile yarışan fiyatı görenler, kilo yerine gramla ıhlamur almaya başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir aktar ise "Ihlamur genelde 20, 40 gramlık paket satılıyor. Pahalı bulanlar, 20 gramlık paketi alıyor ya da ada çayı, kekik tarzı bitki çayı içiyor" dedi

Havanın soğuması ile vücut direncini artırıp, hastalıktan korunmak isteyenler, aktarlara gidiyor. Soğuk kış akşamlarında ya da gün içinde sıcak bitki çayı içmek isteyenlerin öncelikli tercihi arasındaki ıhlamurun fiyatı yükseldi. Kış aylarının gözde içeceği ıhlamurun kilosu 600 lirayı aştı. 1000 liradan satılan gram altın ile yarışan fiyatı görenler, kilo yerine gramla ıhlamur alıyor.

20 GRAMI 20 LİRAYA SATILIYOR

20 gramlık paketler, 20 liradan satışa sunuluyor. Ihlamura alternatif olarak satılan ada çayı ile kekiğin 50 gramı 20 liraya, zencefilin 100 gramı 20 liraya, zerdeçalın 100 gramı 15 liradan alıcı buluyor.

KİLOSU 1000 LİRAYI BULUYOR

İşçilik ile paketleme maliyeti nedeniyle ambalajlı ürünün kilogram fiyatının 1000 lirayı bulduğunu belirten aktar Orkun Yılmazörs,"Ihlamur genelde 20, 40 gramlık paket satılıyor. Pahalı bulanlar, 20 gramlık paketi alıyor ya da ada çayı, kekik tarzı bitki çayı içiyor. Bazıları zerdeçal, zencefil gibi köklerle karıştırıyor. İşçilik maliyeti de yüksek olduğu için ıhlamur eskisi kadar satılmıyor" dedi.

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Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti - Son Dakika

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