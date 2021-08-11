Ihlara Beldesi'ndeki şehitlerin ismi okulda yaşatılacak - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta yürüttüğü operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer ile Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırı ???????sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın ismi, Ihlara Beldesi'ndeki okullara verildi.

100. Yıl İlk ve Ortaokulu bahçesindeki düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, yaptığı konuşmada, bu ülke için canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehit ve gazilere çok şey borçlu olduklarını belirten Erciyas, "Şehitlerimizin isimlerini okulda yaşatacağız. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet. Kapımız her zaman sonuna kadar açık. Allah vatanımızın ve milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erciyas, Şehit Sergen Güçlüer İlkokulu ve Şehit Şahin Sarılmaz Ortaokulu yazılı tabelaları okulların duvarını astı.