Son Dakika Haberleri: Ihlara Vadisi, beyaza büründü
Son Dakika Güncel Ihlara Vadisi, beyaza büründü - Son Dakika

Ihlara Vadisi, beyaza büründü

6 saat önce

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Ihlara Vadisi, beyaza büründü, System.String[]

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Vadinin kar manzarası güzel görüntü oluşturdu.

Kapadokya'nın başlangıç noktasında bulunan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi, kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. 349 basamakla inilen 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte vadide ziyaretçileri etkileyen manzara oluştu.


Ihlara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:12 Kaynak: DHA
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