Ihlara Vadisi: Doğa, Tarih, Sanat ve Kültürün Buluştuğu Nadir Alanlardan Birisi

Tarihi kaynaklardaki adı Peristremma olan Ihlara Vadisi, bitki örtüsü, kilise ve şapelleriyle; doğa, tarih, sanat ve kültür olgusunun bir araya geldiği nadir alanlardan biri. Aksaray İli Güzelyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi dünya üzerindeki kanyonlar arasında önemli bir yere sahip.

İNSANLARIN YAŞADIĞI DÜNYANIN EN BÜYÜK KANYONU

18 kilometre uzunluğunda, ortalama 150 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğinde, bünyesinde binlerce yaşam alanı bulunduruyor. Diğer kanyonlardan farklı olarak geçmiş dönemlerde içerisinde insanların yaşadığı dünyanın en büyük kanyonu olma özelliğini taşımakta.

KENDİNİ DOĞANIN İÇİNE GİZLEMİŞ

Ihlara Vadisi'nin dikkat çeken bir başka özelliği ise doğasıdır. Duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki suyun kenarında, bağlar ve bahçelerden oluşan yoğun bir yeşillik şeridi yer alır. Görüntü, adeta doğa kendini vadi içine gizlemiş hissi veriyor. Vadi çevresinde bozkır görünüşlü ve cılız bitki örtüsü hâkim. Vadinin yamaçlarına geldiğinizde ise zengin ve yeşil bir doğa parçasının vadi içinde saklandığını görebilirsiniz.

AKDENİZ İKLİMİNE SAHİP

Çorak topraklar içine gizlenmesi Vadi'ye oldukça özel kılıyor. Vadi tabanında bölgedeki karasal iklimden farklı olarak, Akdeniz iklimine yakın bir iklim görülmektedir. Vadi tabanı bu özelliği ile doğal bir mikroklima alanı. Buna bağlı olarak vadi tabanında başta Antep fıstığı olmak üzere çok çeşitli bitkiler yetişmekte.

Eşsiz güzelliğe sahip Ihlara Vadisi, yerli ve yabancı birçok turistin uğrak yeri haline geldi. Vadi'ye ayak basan herkes gizlenmiş doğaya hayran kalıyor.



