IHLARA VADİSİ'NDE BALONLA YOLCULUK TEKRAR BAŞLADI

KAPADOKYA'nın başlangıç noktası olan Aksaray'da pandemi döneminde ara verilen balonla yolculuk tekrar başladı. Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali ile bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri kuşbakışı seyreden turistler, bölgeye hayran kalıyor.

Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri kendisine hayran bırakan, 394 merdivenle inilen 14 kilometre uzunluğundaki Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde pandemide ara verilen balonla yolculuk yeniden yapılmaya başlandı. Yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören balon uçuşları, iyi bir seyir için özellikle güneşin doğuş saatinde tercih ediliyor.

Balonla uçarken açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu "Ihlara vadisinde balonun içerisinde uçuyoruz. Pandemi sürecinden dolayı uçuşlara ara verilmişti. İstanbul'dan gelen misafirlerimizle birlikte Ihlara Vadisi'nde uçuşlarımız başlattık. Kapadokya bölgesinde Nevşehir'de Ihlara ile Kayseri'de uçuşlar devam ediyor. Burada 8 firmamız balon uçurma izni aldı. Gelecek yıl da daha düzenli bir şekilde Ihlara'dan yapılacak. Burada gerçekten çok güzel bir manzara var. Burada herkesin bu keyfi yaşamasını çok arzu ederim. Sabah ezanıyla buraya geldik. Vadi içinden kalkış yaptık, Selime Katedraline doğru gidiyoruz. Bir de buranın diğer uçuş alanlarından farkı ise dünyanın en büyük kanyonunda balonla seyahat ediyorsunuz. İnanılmaz keyifli ve bu farklılığı herkesin görmesi isteriz" diye konuştu.

IHLARA VADİSİNİN HAVA ATMOSFERİ MÜKEMMEL

Balon pilotu Süleyman Kara ise "Şu anda hava atmosferi burada mükemmel ve 3-4 kilometrelik bir güzergahta Selime Katedraline doğru uçuyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yer, vadi yok. Rüzgar bizi Selime Katedrali'ne doğru götürüyor. Bu da uçuşumuzun daha uzun olması ve daha cazip hale getiriyor" dedi. (DHA)