Ihlara Vadisi'nin güvenliğine atlı destek - Son Dakika

Ihlara Vadisi'nin güvenliğine atlı destek

07.10.2020 10:49
Ihlara Vadisi'nin güvenliğine atlı destek, System.String[]

"Kapadokya'nın İncisi" olarak adlandırılan ve dünyanın "en büyük kanyonları" arasında gösterilen, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulunduran Ihlara Vadisi'nde, turistlerin güvenliğini sağlamak için atlı jandarma timleri göreve başladı.

" Kapadokya'nın İncisi" olarak adlandırılan ve dünyanın "en büyük kanyonları" arasında gösterilen, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulunduran Ihlara Vadisi'nde, turistlerin güvenliğini sağlamak için atlı jandarma timleri göreve başladı.

Yılda yaklaşık 500 bin turistin ziyaret ettiği Ihlara'da, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) emrinden, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen atlı jandarma timleri devriye görevi yapıyor.

Bölgenin coğrafi yapısından dolayı motorlu araçların giremediği kısımlarda atlı timler devriye geziyor.

Vadi tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, Eğritaş, Ağaçaltı, Kokar, Pürenliseki ve Yılanlı kiliseleri gibi ziyaretçi yoğunluğunun olduğu alanlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışan atlı ekipler, Ihlara Vadisi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin huzur içinde bölgeyi gezmelerini sağlıyor.

Özel eğitimli atlarla tarihi mekanlar ve vadilerde devriye görevi yapan jandarma personeline, turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Ziyaretçiler, atlı jandarma timleriyle hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Ihlara Vadisi'nin güvenliğine atlı destek
Ihlara Vadisi'nin güvenliğine atlı destek
Ihlara Vadisi'nin güvenliğine atlı destek
Ihlara Vadisi'nin güvenliğine atlı destek

Kapadokya, Nevşehir, Jandarma, Ihlara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ihlara Vadisi'nin güvenliğine atlı destek - Son Dakika

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