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Ihlara Vadisi Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldı - Son Dakika

Ihlara Vadisi Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldı

01.12.2021 11:02
Ihlara Vadisi Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldı

Hasan Dağı'ndan püsküren lavlar ile oluşan dünyanın 2. büyük vadisi olan Ihlara Vadisi, pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte 400 bine yakın ziyaretçi ile Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldı.

Hasan Dağı'ndan püsküren lavlar ile oluşan dünyanın 2. büyük vadisi olan Ihlara Vadisi, pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte 400 bine yakın ziyaretçi ile Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldı.

Tarihi ve kültürel mekanları ile yüzlerce yıllık tarihe ışık tutan Aksaray'da dünyanın 2. büyük kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kapadokya'nın girişinde bulunan ve bölgenin en önemli ören yerlerinden birisi olan Ihlara Vadisi'ne bu yıl da yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. 394 basamaklı merdivenle inilen ve 14 kilometre uzunluğundaki doğal kanyon yapılı Ihlara Vadisi'nde yüzlerce kaya oyma eski yaşam mekanları, mağaralar ve kiliseler bulunuyor. Dünyanın en büyük kanyonlarından Ihlara Vadisi, doğal güzelliklerinin yanında Hristiyanlığın ilk dönemlerinde dini merkez olması nedeniyle kayalara oyulmuş çok sayıda kilise, şapel ve manastırıyla her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Melendiz Çayı'nın içinden geçtiği Ihlara Vadisi'nin tabanına 394 basamaktan oluşan merdivenle inen yerli yabancı turistler, Melendiz Çayı'nın her iki tarafındaki 14 kilometrelik yürüyüş yollarında gezinme imkanı buluyor. Özellikle pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte ziyaretçi sayısı hızla artan Ihlara Vadisi'ni 2021 Ocak ayından bu yana 400 bine yakın turist ziyaret etti. Doğa harikası Ihlara Vadisi hızla artan ziyaretçi sayısıyla 2021 yılında en çok ziyaret edilen ören yerlerinde oldu.

Eskişehir'den Aksaray'a Ihlara Vadisini görmek için gelen Gül Bilgin Savaşçı (58), "Doğa harikası, gerçekten harika bir yer. Rüya gibi diyebilirim. Gerçekten görülmesi, gezilmesi gereken yerler. Bir kez daha gelmek isterim, şu an nefes nefese kaldım" derken, İstanbul'dan gelen Hüseyin Yönel (50) ise, "Çok güzel bir yer, yani biraz merdivenleri dik. Buraya bir yürüyen merdiven olsa güzel olur" dedi.

Nevşehir'de öğretmen olarak görev yapan ve eşiyle vadiyi gezmeye gelen Ömer Aksoy da (38), "Eşimle birlikte Ihlara Vadisi'ni keşfetmeye geldik. Melendiz Çayı'nın volkanik yapıyı aşındırması sonucu oluşan vadide çok güzel mikro klima özelliği taşıyan bir iklim var. Çok güzel, Akdeniz iklimine has bitkiler var. Çok güzel görüntüler var gerçekten. Hem suyun verdiği haz ve huzurla birlikte İç Anadolu Bölgesi'nde böyle yeşil ve akarsuyu bulmak gerçekten ayrı bir şans oldu" ifadelerini kullandı.

(Yasin Can/İHA)

Ihlara Vadisi Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldı
Ihlara Vadisi Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldı
Ihlara Vadisi Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldı
Ihlara Vadisi Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldı
Ihlara Vadisi Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldı
Ihlara Vadisi Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldı
Ihlara Vadisi Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldı

Ihlara Vadisi, Hasan Dağı, Aksaray, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ihlara Vadisi Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ihlara Vadisi Türkiye'de en çok ziyaret edilen ören yerleri arasında yer aldı - Son Dakika
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