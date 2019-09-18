Son Dakika Haberleri: Ihlara ve Hasan Dağı turizm projelerine start verildi
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Ihlara ve Hasan Dağı turizm projelerine start verildi

30 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığında yapılan toplantı sonrasında Aksaray'da uygulamaya konulacak projelerin yerinde incelemesini yapmak üzere AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve beraberindeki heyet Ihlara Vadisi ve Hasandağı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ihlara ve Hasan Dağı turizm projelerine start verildi, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığında yapılan toplantı sonrasında Aksaray'da uygulamaya konulacak projelerin yerinde incelemesini yapmak üzere AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve beraberindeki heyet Ihlara Vadisi ve Hasandağı bölgesinde incelemelerde bulundu.


AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Ihlara Vadisi ve Hasandağı'nın Aksaray ve ülke turizmi için çok önemli alanlar olduğunu, bu alanlarda uygulanacak projelerle Aksaray turizminin daha da gelişeceğini ifade ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valiliğimiz, Ihlara Belediyesi işbirliğinde Ihlara Vadisinde yürütülen karşılama merkezi, cam seyir teras ve teleferik projeleriyle Ihlara Vadisi giriş noktasında yaşanan sorunların çözümü ve turizm hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz" dedi.


Aydoğdu, 1990 yılında kış sporları turizm merkezi ilan edilen Hasandağı'nın da bölge turizminde önemli bir alan olduğunu, yapılacak çalışmalarla Hasandağı'nın Ihlara, Selime, Güzelyurt bölgesi turizmine entegre edileceğini, bölgeye gelen tur ve acentaların Hasandağı Turizm Merkezine gelmelerinin sağlanacağını ifade etti.


Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında turizm bölgelerinde inceleme yapan heyet daha sonra Vali Ali Mantı'yı ziyaret ederek Ihlara Vadisi ve Hadandağı turizm merkezinde planlanan projelerle ilgili istişarelerde bulunuldu. - AKSARAY

Ercan Cengiz, Aksaray, Ihlara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
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