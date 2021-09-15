Aksaray'da Ihlara Voleybol Turnuvası düzenlenecek

Aksaray Valiliği ve Kuzeyboru Spor Kulübü, 22-24 Eylül tarihlerinde Ihlara Voleybol Turnuvası düzenleyecek.

Organizasyonla ilgili Aksaray Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Hamza Aydoğdu, kenti ve önemli turizm alanlarını tanıtma anlamında istişareler yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Ihlara Voleybol Turnuvası'nı düzenleyeceklerini anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Kuzeyboru, Galatasaray, Mert Grup Sigorta ve PTT ile Ihlara Voleybol Turnuvası'nı yapacağız. Bu turnuvanın adını Ihlara yapmamızın sebebi, Türkiye'de ve dünyada bilinen en önemli kanyonlardan biri olması. Gerçekten bu anlamda çok mutlu oldum. Bu turnuvanın şehrimizde yapılması, Galatasaray gibi takımların burada 4 gün kalması ve adının Ihlara olması, Aksaray'ın tanıtımı ile değerleri adına çok önem arz ediyor. Bu dörtlü turnuvada gelecek takımları en iyi şekilde ağırlayıp, şehrimizi tanıtacağız. Böylesi bir organizasyona ev sahipliği yapan Kuzeyboru Spor Kulübü yöneticilerine çok teşekkür ediyorum."

Kuzeyboru Spor Kulübü Başkanı Bülent Karaman ise şehri tanıtmak için valilik ve diğer ilgili kurumlarla güzel etkinlikler yapmayı planladıklarını dile getirdi.