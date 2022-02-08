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İhlas'a Geçiş Bursluluk Sınavı (İGS 2022) için geri sayım başladı - Son Dakika

İhlas'a Geçiş Bursluluk Sınavı (İGS 2022) için geri sayım başladı

08.02.2022 17:02
İhlas'a Geçiş Bursluluk Sınavı (İGS 2022) için geri sayım başladı

İhlas Koleji tarafından her yıl yapılan İhlas'a Geçiş Bursluluk Sınavı bu yıl 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

İhlas Koleji tarafından her yıl yapılan İhlas'a Geçiş Bursluluk Sınavı bu yıl 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.

İhlas'a Geçiş Sınavı, İhlas Kolejinin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde 4,5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu yıl iki gün içinde düzenlenecek olan sınava 4. sınıflar 12 Şubat Cumartesi günü saat 10.00'da, 5,6 ve 7. sınıflar yine aynı gün saat 13.00'da girecekler. Sınavın ikinci günü olan 13 Şubat Pazar günü ise 8. sınıflar saat 10.00'da, 9,10 ve 11. sınıflar ise saat 13.00'da sınav için hazır olacaklar.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler www.ihlaskoleji.k12.tr adresinden 11 Şubat Cuma akşamına kadar kayıt yaptırabilecekler.

Sınavda başarılı olan öğrenciler yüzde 10 ila yüzde 100 arasında indirim imkanı kazanacak. Ayrıca 2. ve 3. sınıfta okuyan öğrenciler için indirim oranları yapılacak mülakatla belirlenecek.

YELTEKİN: "İHLAS KOLEJİNDE HER BAŞARININ KARŞILIĞI VAR"

Hafta sonu düzenlenecek olan İhlas'a Geçiş Bursluluk Sınavı öncesi öğrencilere başarılar dileyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, her sene olduğu gibi bu yıl da başarılı öğrencileri yüzde 100'e varan indirimlerle ödüllendireceklerini söyledi.

İhlas Kolejinin başarılarının her yıl arttığına dikkat çeken Yeltekin, "Akademik başarılarımızın yanı sıra sosyal ve sportif başarılarımızla da büyük mutluluk duyuyoruz. İGS ile de yeni başarılar için bizlerle birlikte olacak öğrencilere kapılarımızı sonuna kadar açacağız" dedi.

(İHA)

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İhlas Koleji, Beylikdüzü, Cumartesi, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhlas'a Geçiş Bursluluk Sınavı (İGS 2022) için geri sayım başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İhlas'a Geçiş Bursluluk Sınavı (İGS 2022) için geri sayım başladı - Son Dakika
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