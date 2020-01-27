İhlas Ailesinin acı günü - Son Dakika
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İhlas Ailesinin acı günü

6 saat önce

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Köşk Büro Müdürü Gürkan Kanat, hayatını kaybetti.

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Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Köşk Büro Müdürü Gürkan Kanat, hayatını kaybetti.


Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Köşk Büro Müdürü Gürkan Kanat, rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kanat'ın cenazesinin yarın Köşk ilçesinde saat 10.00'de kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Manisa'da toprağa verileceği öğrenildi.


47 yaşında hayatını kaybeden Gürkan Kanat, evli ve iki çocuk babasıydı. - AYDIN

Türkiye Gazetesi, İhlas, Köşk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:25 Kaynak: İHA
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