İhlas ailesinin acı günü - Son Dakika

İhlas ailesinin acı günü

Bursa'da İhlas Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Abdurrahman Kılınç 57 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa'da İhlas Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Abdurrahman Kılınç 57 yaşında hayatını kaybetti. Kılınç dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 1990 yılından bu yana Türkiye Gazetesi'nde dağıtım, pazarlama personeli olarak görev yapan, yönetici olarak çalışan Abdurrahman Kılınç bir süredir tedavi görüyordu. Dün tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kılınç, öğle namazına müteakip Fatih Sultan Mehmet Camisi'ndeki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Beşevler Kabristanı'nda toprağa verilen Kılınç 2 çocuk babasıydı. - BURSA

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