İhlas Ev Aletleri'nden NSF onaylı hijyenik bir su arıtma cihazı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İhlas Ev Aletleri'nden NSF onaylı hijyenik bir su arıtma cihazı - Son Dakika Ekonomi

İhlas Ev Aletleri'nden NSF onaylı hijyenik bir su arıtma cihazı

6 saat önce

İhlas Ev Aletleri, su arıtma sektöründeki 20 yıllık tecrübesiyle, yeni Aura Cebilon Platinum su arıtma cihazını üreterek iç ve dış piyasada kullanıcılarına sundu.

İhlas Ev Aletleri'nden NSF onaylı hijyenik bir su arıtma cihazı, System.String[]

İhlas Ev Aletleri, su arıtma sektöründeki 20 yıllık tecrübesiyle, yeni Aura Cebilon Platinum su arıtma cihazını üreterek iç ve dış piyasada kullanıcılarına sundu. Özellikle pandemi sebebiyle hijyen hassasiyetimizin olduğu bu günlerde, Amerikan Hijyen kuruluşu NSF standartlarında üretilen Platinum Su Arıtma Cihazı, gönül rahatlığıyla kullanıcılarına sağlıklı içme suyu üretecek.


Su arıtma sektöründeki 20 yıllık tecrübesiyle teknoloji ve kalitesinden ödün vermeyen İhlas Ev Aletleri, yeni ve yerli üretim ürünü olan Aura Cebilon Platinum, NSF tarafından onaylanarak müşterilerinin hizmetine sundu.


Mart ayında banttan inen Aura Cebilon Platinum için İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber konuyla ilgili şunları söyledi: "Özellikle son bir kaç aydır neredeyse tüm dünyanın maruz kaldığı pandemi nedeniyle ortaya çıkan hijyen konusu çok büyük önem arz etmektedir. Başta kişisel temizliğin yanısıra, aynı şekilde alıp yediğimizden gıdadan içtiğimiz suya, temas ettiğimiz yerlere kadar hijyene dikkat edilmelidir. Bu anlamda müşterilerinin hizmetinde olarak, temiz ve sağlıklı su içmek için hijyen güvenliği NSF tarafından onaylanmış PLATINUM su arıtma cihazı güvenle kullanabilir durumdadır. Ayrıca şık tasarımı, kullanım kolaylığı ve tezgah altında az yer kaplamasıyla, hassas ev hanımlarına da kolaylık sağlıyor.


Su arıtma sektöründeki uzmanlığımız ve inovasyondaki farklılığımızla, büyük bir potansiyele sahibiz. 20 yıllık bilgi birikimimiz ile dünyadaki gelişmeleri harmanlayarak ürettiğimiz ürünlerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bir su arıtma için vazgeçilmez olan hijyen uygulamasını dünyada bir numara olan Amerika'nın bağımsız hijyen kuruluşu NSF ile birlikte yürütüyoruz. Son göz bebeğimiz, Platinum su arıtma cihazı ile birlikte bütün ürünlerimiz sağlıklı ürün sınıfındadır ve özellikle pandemi sebebiyle hijyen hassasiyetimizin olduğu bu günlerde güvenle kullanılabilir.


AR-GE Merkezi mühendislerimizden, üretim bandına kadar her arkadaşımın emeğiyle ortaya çıkan Cebilon Platinum, ekonomik fiyatıyla ve kalitesi ile de büyük bir boşluğu dolduracaktır. Yeni ürünümüzle birlikte ürün ve fiyat çeşitliliği adına Cebilon su arıtma ailesinin müşteri nezdinde ciddi karşılık bulacağını düşünüyoruz. İhlas Ev Aletleri'nin güvenli ve kaliteli ürün üretme devamlılığını bu noktada bir kez daha ortaya koyuyoruz.


Bilindiği üzere ürünlerimizin montaj ve bakımlarını da yetkili servislerimiz aracılığı ile yapıyoruz. Aura Cebilon su arıtma cihazlarının periyodik bakımların İhlas Yetkili Servis personeli tarafından takip edilmesi, müşterilerimizin hem kendi sağlıkları hem de cihazlarının verimliliği açısından bunun büyük önem arz ediyor. Ucuz ürün ve ucuz filtre kullanarak farklı şekilde mağduriyete sebep olan ürünlere bakmayarak, ürün ve hizmetlerimizi tercih eden çok sayıda müşterimiz olduğunu altını çizerek belirtmek istiyorum. İhlas Ev Aletleri ve İhlas Yetkili Servisler sağlıklı su üretme ve satış sonrası hizmet konularında çeyrek asırlık bir geçmişe ve tecrübeye sahip. Bu anlamda müşterilerimiz bize güveniyorlar. Yeni Cebilon Platinum su arıtma cihazımız da bu tecrübe ve güvene dayanarak üretilmiş bir üründür. Bütün müşterilerimize şimdiden hayırlı olsun." - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Ev Aletleri, İhlas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:57 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi! ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir
Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor Neymar, liglere verilen arada vaktini 7 milyon sterlinlik malikanesinde geçiriyor         
21:23
Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı         
21:06
Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler Hastaneden taburcu edilen Yusuf Günay: Abdurrahim Bey ve Fatih hoca gayet iyiler         
20:46
Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı Beşiktaş, Ersin Zehir'i gündemine aldı         
20:37
Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü         
20:35
FETÖ ile bağlantılı FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı         
20:25
ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir         
20:24
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı         
20:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor         
20:15
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı         
20:00
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı         
19:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı         
19:31
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı         
19:30
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi         
19:11
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı         
18:56
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi         
18:48
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak         
18:41
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim         
18:34
Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi! Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi!         
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır         
18:23
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu         
18:22
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 21:43:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İhlas Ev Aletleri'nden NSF onaylı hijyenik bir su arıtma cihazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]