İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle KKTC'de bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödül töreninde 2021 yılı şampiyonu distribütörler ile başarılı satıcılara ödüllerini takdim etti

GİRNE - İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya geldi. Aura Roboclean Uluslararası Distribütörler Toplantısı'na katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödül töreninde 2021 yılı şampiyonu distribütörler ile başarılı satıcılara ödüllerini takdim etti.

İhlas Ev Aletleri, geleneksel olarak her yıl düzenlediği Aura Roboclean Uluslararası Distribütörler Toplantısı'nı bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenledi. 12-16 Haziran tarihleri arasında Girne'de yapılan Aura Roboclean Uluslararası Distribütörler toplantısına ihracat yaptığı dünyanın bir çok ülkesinden 250'yi aşkın katılımcı iştirak etti.

"İhlas ailesine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Her zaman güzel, hayırlı çalışmalarınızda yanınızdayız"

Bu yıl 25. yaşı kutlanan Aura Roboclean Temizlik Robotu Uluslararası Distribütörleri Toplantısı'nın gala ve ödül gecesine katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katılımcılara hitabında Enver Ören ile olan hatıralarından ve İhlas Holding'den övgüyle bahsetti. Cumhurbaşkanı Tatar, toplantının Kıbrıs'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ben İhlas ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz onların buradaki çalışmalarını da yakinen takip ediyoruz ve her zaman Kıbrıs halkına olan desteklerini hissediyoruz. Bunun için de İhlas ailesine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Her zaman güzel, hayırlı çalışmalarınızda yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şampiyon distribütörler ve başarılı satıcılara ödüllerini takdim etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödül töreninde 2021 yılı şampiyonu distribütörler ile başarılı satıcılara ödüllerini takdim etti.

İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Bekir Eren, teşriflerinden dolayı Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederek, günün anısına bir plaket takdim etti.

Toplantının sonunda görüşlerini dile getiren Eren, "Her yıl farklı ülkelerde düzenlemiş olduğumuz Distribütörler Toplantısı'nı bu yıl kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlemeye karar verdik. 50'yi aşkın ülkeye ihracatımız mevcut. Pandemi dönemi sonrasında uluslararası satış ağımızın motivasyonunu artırmak amacıyla toplantımızı bu yıl Girne'de gerçekleştirdik. Son derece coşkulu bir katılım var, inanıyorum ki, katılımcılar için de verimli bir toplantı oldu. İlerleyen sürede birçok ülkeyi de ailemize katmış olacağız. Önümüzdeki yıllarda Roboclean ailesinin distribütörlerinin çok daha fazla bir şekilde arttığını hep birlikte görmek istiyoruz" dedi.