İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle KKTC'de bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle KKTC'de bir araya geldi

17.06.2022 01:35

İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle KKTC'de bir araya geldi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödül töreninde 2021 yılı şampiyonu distribütörler ile başarılı satıcılara ödüllerini takdim etti İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya geldi.

İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle KKTC'de bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödül töreninde 2021 yılı şampiyonu distribütörler ile başarılı satıcılara ödüllerini takdim etti

GİRNE - İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya geldi. Aura Roboclean Uluslararası Distribütörler Toplantısı'na katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödül töreninde 2021 yılı şampiyonu distribütörler ile başarılı satıcılara ödüllerini takdim etti.

İhlas Ev Aletleri, geleneksel olarak her yıl düzenlediği Aura Roboclean Uluslararası Distribütörler Toplantısı'nı bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenledi. 12-16 Haziran tarihleri arasında Girne'de yapılan Aura Roboclean Uluslararası Distribütörler toplantısına ihracat yaptığı dünyanın bir çok ülkesinden 250'yi aşkın katılımcı iştirak etti.

"İhlas ailesine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Her zaman güzel, hayırlı çalışmalarınızda yanınızdayız"

Bu yıl 25. yaşı kutlanan Aura Roboclean Temizlik Robotu Uluslararası Distribütörleri Toplantısı'nın gala ve ödül gecesine katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katılımcılara hitabında Enver Ören ile olan hatıralarından ve İhlas Holding'den övgüyle bahsetti. Cumhurbaşkanı Tatar, toplantının Kıbrıs'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ben İhlas ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz onların buradaki çalışmalarını da yakinen takip ediyoruz ve her zaman Kıbrıs halkına olan desteklerini hissediyoruz. Bunun için de İhlas ailesine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Her zaman güzel, hayırlı çalışmalarınızda yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şampiyon distribütörler ve başarılı satıcılara ödüllerini takdim etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödül töreninde 2021 yılı şampiyonu distribütörler ile başarılı satıcılara ödüllerini takdim etti.

İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Bekir Eren, teşriflerinden dolayı Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederek, günün anısına bir plaket takdim etti.

Toplantının sonunda görüşlerini dile getiren Eren, "Her yıl farklı ülkelerde düzenlemiş olduğumuz Distribütörler Toplantısı'nı bu yıl kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlemeye karar verdik. 50'yi aşkın ülkeye ihracatımız mevcut. Pandemi dönemi sonrasında uluslararası satış ağımızın motivasyonunu artırmak amacıyla toplantımızı bu yıl Girne'de gerçekleştirdik. Son derece coşkulu bir katılım var, inanıyorum ki, katılımcılar için de verimli bir toplantı oldu. İlerleyen sürede birçok ülkeyi de ailemize katmış olacağız. Önümüzdeki yıllarda Roboclean ailesinin distribütörlerinin çok daha fazla bir şekilde arttığını hep birlikte görmek istiyoruz" dedi.

İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle KKTC'de bir araya geldi
İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle KKTC'de bir araya geldi
İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle KKTC'de bir araya geldi
İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle KKTC'de bir araya geldi

YORUMLAR
500
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Tatbikatı'nı izledi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Tatbikatı'nı izledi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim İçin Önemli Olan Federasyon Görüşmelerinin Son Bulması. Çünkü Federasyon Demek, Kıbrıs'a Ortaklık Demek KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim İçin Önemli Olan Federasyon Görüşmelerinin Son Bulması. Çünkü Federasyon Demek, Kıbrıs'a Ortaklık Demek
Kaynak: İHA

İhlas Ev Aletleri, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle KKTC'de bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:53 Arınç'la tokalaşmadı iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan görüntülü kanıt
00:37 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
00:23 Akaryakıta bir zam daha! Motorine 80 kuruş zam geldi
00:16 Dünyaca ünlü futbolcunun hesabını ele geçiren korsanlar Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı
23:49 Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
00:01 İsveç'te terör örgütü PKK propagandası yapıldı! Belediye binasına terör örgütü PKK sembolleri yansıttılar
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 01:45:37. #1.12#
SON DAKİKA: İhlas Ev Aletleri yurtdışı distribütörleriyle KKTC'de bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement