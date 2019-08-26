İhlas Haber Ajansı'ndan Başkan Özlü ve Vali Dağlı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ve Düzce Sorumlusu Ali Yıldız, Başkan Faruk Özlü ve Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.



İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, sorumlu olduğu illerde ziyaretlerde bulundu. Düzce'de, İHA İl Sorumlusu Ali Yıldız ile birlikte bir dizi ziyarette bulunan Çorbacı, ilk ziyaretini Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye yaptı. Özlü'yü makamında ziyaret eden Çorbacı ve Yıldız, İhlas Haber Ajansı'nın faaliyetleri ve Düzce hakkında yapılan sohbetin ardından belediyeden ayrıldı. Çorbacı ve Yıldız, daha sonra Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı da makamında ziyaret etti. - DÜZCE