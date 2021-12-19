İhlas Haber Ajansı'ndan Habertürk yazarı Sarıkaya'ya kınama Açıklaması - Son Dakika

İhlas Haber Ajansı (İHA), canlı yayın sırasında İHA Muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya hakkında, maddi manevi tazminat davası açacaklarını duyurdu.

İHA'nın, internet sitesinde yer alan açıklamada, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İHA Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısı, tüm kamuoyu ile birlikte bizleri de derinden üzmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazeteci arkadaşlarımız, görevleri gereği benzer saldırılara sık sık maruz kalsalar da son yaşanan olayın bir meslektaşımız tarafından gerçekleştirilmiş olması daha üzücü ve vahimdir. İhlas Haber Ajansı, Ahmet Demir'e yönelik sert tavra sessiz kalmayarak gazeteci Muharrem Sarıkaya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacaktır. İhlas Haber Ajansı olarak, arkadaşımıza yönelik saldırıyı gerçekleştiren gazeteci Muharrem Sarıkaya'yı kınıyor ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz."